Bukayo Saka bate Erling Haaland e Moises Caicedo e leva o prêmio da PFA de Jogador Jovem do Ano

O jogador inglês ganhou o prêmio em reconhecimento ao seu destaque na inesperada disputa pelo título do Arsenal na Premier League

Nesta terça-feira (29), Bukayo Saka venceu o prêmio da PFA (Associação de Futebolistas Profissionais) de Jogador Jovem do Ano. O inglês derrotou o artilheiro da Premier League, Erling Haaland, bem como a grande promessa do meio-campo Moisés Caicedo, para sair com o prestigioso prêmio. Ele recebeu o troféu pessoalmente no Lowry Theatre, em Manchester. O atacante inspirou o Arsenal à sua melhor campanha em quase duas décadas, com os Gunners liderando a corrida pelo título da Premier League durante a maior parte da temporada, até que o Manchester City os alcançou na reta final.

Saka marcou 14 gols e contribuiu com oito assistências para a equipe de Mikel Arteta. Além de derrotar Haaland e Caicedo ao prêmio de Jogador Jovem do Ano, o jovem de 21 anos venceu seu companheiro de equipe, Gabriel Martinelli, Jacob Ramsey, do Aston Villa, e o jovem atacante do Brighton, Evan Ferguson.