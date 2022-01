Sair do Real Madrid pela porta dos fundos? Não para família de Bale

Prestes a deixar o Real Madrid e quem sabe até a anunciar a aposentadoria, Gareth Bale não vem sendo utilizado pelo treinador Carlo Ancelotti e pode acabar tendo uma "despedida silenciosa" no Sanitago Bernabéu.

Contratado por valores milionários, o galês foi fundamental em uma das melhores eras da história do clube, mas já não vem conseguindo render a algum tempo. Para piorar, já deixou claro em algumas ocasiões que o time não está mais entre suas prioridades.

Assim, na reta final de sua carreira, já começa a fazer os preparativos para deixar o Real Madrid. E vem sendo aconselhado a tentar evitar maiores transtornos.

De acordo com reportagem do Marca, Bale vem sendo aconselhado por amigos e familiares a tentar recuperar seu espaço, ao menos para evitar uma despedida tão "anticlimática", considerando sua importância na história do clube merengue.

Até agora, Bale só entrou em campo em três jogos do Real Madrid na temporada, justamente nas três primeiras partidas da equipe na La Liga. Desde então, ficou no banco de reservas em três outras oportunidades e segue sem conseguir minutos com Ancelotti.

Ainda de acordo com a publicação, a ideia da família é que Bale se dedique mais nos treinos e consiga se despedir de maneira mais "honrada", recebendo oportunidades e entrando em campo.

Vale lembrar que, de acordo com o The Athletic, caso a seleção do País de Gales não consiga se classificar para a Copa do Mundo, o jogador estaria considerando pendurar as chuteiras.