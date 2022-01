Copa do Mundo ou aposentadoria, as 'únicas possibilidades' de Gareth Bale?

Com apenas 32 anos, Gareth Bale pode estar próximo da aposentadoria. Tendo feito apenas três partidas na atual temporada e fora dos planos do treinador Carlo Ancelotti no Real Madrid, o jogador estaria pensando em pendurar as chuteiras.

A informação é do jornalista David Ornstein, do The Athletic. Como o seu contrato só vai até o final da temporada com o clube madrilenho, o galês poderia se aposentar ainda em 2022.

Isso tudo, porém, com uma condição: caso a seleção do País de Gales não se classifique para a Copa do Mundo.

Segundo Ornstein, caso a seleção de Gales confirme a classificação para a Copa do Qatar, que acontecerá no fim do ano, Bale estaria aberto a assinar um vínculo curto com alguma equipe - vale lembrar que o atleta ficará sem contrato em julho de 2022.

Mas não pense que o ponta irá defender alguma equipe de renome. Ainda de acordo com a publicação, o jogador poderia atuar por uma equipe de mesmo de seu país - Cardiff City e Swansea City, que jogam a segunda divisão inglesa, seriam os principais candidatos, segundo reportagem da Sky Sports.

A seleção do País de Gales ainda está viva nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. O time disputa uma das vagas na respescagem contra a Áustria, e caso passe, contra o vencedor do confronto entre Escócia e Ucrânia.

Na classificação da seleção de Gales para a Euro, em 2019, Bale foi criticado por exibir, junto de seus companheiros, uma bandeira onde teoricamente mostrava suas prioridades: "Gales. Golfe. Madrid. Nessa ordem". Agora, parece deixar claro: é Copa do Mundo (Gales) ou aposentadoria (muito golfe, pouco Madrid).