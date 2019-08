Saída de Cuéllar faz meio-campo do Flamengo perder qualidade no passe

Em todos os seus Brasileirões, o colombiano sempre acertou mais de 90% de suas tentativas, aproveitamento que passou excelência

Gustavo Cuéllar não deixou o da melhor maneira. O meio-campista colombiano, contratado em 2016 por cerca de R$ 8,5 milhões junto ao Júnior de Barranquilla, em 2016, vinha insistindo para ser negociado, chegou a ser afastado e na sexta-feira (30) enfim conseguiu deixar a Gávea. O destino não foi o sonhado futebol europeu, mas sim o Al Hilal, da .

A despedida é amarga por causa de todo o carinho que o torcedor tinham em relação ao colombiano. E com razão: o seu futebol era um dos melhores pontos no time desde que ganhou maior sequência entre os titulares.

Pensando apenas em futebol, Cuéllar deixa o Flamengo sem uma importante opção no meio-campo: hoje, a equipe de Jorge Jesus conta com Willian Arão em ótima fase e Piris da Motta, que fez bem o seu papel nas chances que teve, mas sempre foi um reserva. Cuéllar, contudo, era uma das peças mais importantes justamente em um dos pontos fortes deste time rubro-negro: a transição para o ataque. Afinal de contas, além de fazer uma boa leitura defensiva na hora de tapar os espaços, a sua qualidade no passe costumava a iniciar grandes oportunidades.

Levando em consideração todos os Brasileirões que disputou, Cuéllar sempre foi o jogador rubro-negro com melhor aproveitamento no passe, com índice geral acima dos 90%. Em relação a todos os torneios de 2019, menos o estadual, o colombiano acertou menos passes apenas em cinco jogos, mas sempre superior a 80%. Foram 22 partidas. Nível altíssimo para o que estamos acostumados.

Cuéllar Passes certos 2016 91.8% 2017 92.5% 2018 92% 2019 92.5%

Números do Campeonato Brasileiro (Fonte: Opta Sports)

O Flamengo já demonstrou, sob o comando de Jorge Jesus, que é forte e competitivo com ou sem Cuéllar. Mas com sua saída, é possível ao menos imaginar, hoje, um meio campo que não acerte tantos passes.