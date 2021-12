Roma x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Inter de Milão enfrenta o Roma neste sábado (4), às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Inter de Milão DATA Sábado, 4 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, no Estádio Olímpico. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Bologna por 1 a 0 na última rodada, a Roma se prepara para o clássico com a Inter em casa, buscando reduzir a diferença de nove pontos para o rival.

Para o confronto, o técnico José Mourinho não poderá contar com Rick Karsdorp, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas Cristante, recuperado da Covid-19, retorna.

Do outro lado, a Inter, com 34 pontos, chega embalada com três vitórias consecutivas.

Stefan de Vrij , com problema no tendão da coxa, segue fora, assim como Matteo Darmian e Andrea Ranocchia, lesionados.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Dimarco, Bastoni, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko.

Provável escalação da Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Reynolds, Veretout, Diawara, Vina; Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 1 x 0 Roma Serie A 1 de dezembro de 2021 Roma 1 x 0 Torino Serie A 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSKA Sófia x Roma Liga Conferência 9 de dezembro de 2021 14h45 (de Brasília) Roma x Spezia Serie A 13 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 0 x 2 Inter Serie A 27 de novembro de 2021 Inter 2 x 0 Spezia Serie A 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas