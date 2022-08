Roma x Cremonese: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece nesta segunda-feira (22), pela segunda rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Roma e Cremonese se enfrentam nesta segunda-feira (22), no Estádio Olímpico, a partir das 13h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após a vitória sobre a Salernitana na rodada de estreia, a Roma busca emplacar o segundo triunfo consecutivo na Serie A italiana.

Para o confronto, o técnico Mourinho segue sem contar com Nicola Zalewski. Assim, Leonardo Spinazzola seguirá no time titular.

Do outro lado, o Cremonese busca a primeira vitória após a derrota para a Fiorentina por 3 a 2 na primeira rodada.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, a Roma soma 10 vitórias, contra duas do Cremonese, além de dois empates. O último encontro entre as equipes ocorreu em 1995/96. Na ocasião, a Roma venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Zaniolo, Abraham.

Possível escalação do Cremonese: Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Dessers, Okereke.

Desfalques da partida

Roma:

Nicola Zalewski: machucado.

Cremonese:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Roma x Cremonese DATA Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Roma

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 5 x 0 Shakhtar Donetsk Amistoso 7 de agosto de 2022 Salernitana 0 x 1 Roma Campeonato Italiano 14 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Juventus x Roma Campeonato Italiano 27 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília) Roma x Monza Campeonato Italiano 30 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Cremonese

JOGO CAMPEONATO DATA Cremonese 3 x 2 Ternana Coppa Italia 8 de agosto de 2022 Fiorentina 3 x 2 Cremonese Campeonato Italiano 14 de agosto de 2022

Próximas partidas