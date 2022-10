Rogério Ceni pede reforços e planeja 2023 do São Paulo para evitar erros no mercado

Treinador participa ativamente de planejamento do clube para minimizar erros no mercado. Alguns reforços de 2022 não tiveram a aprovação do técnico

Rogério Ceni mantém contato semanal com a diretoria do São Paulo a fim de planejar a próxima temporada. A ideia é minimizar — ou até evitar — erros no mercado da bola, como soube a GOAL. Nesta temporada, alguns reforços não foram solicitados pelo comandante, como o meio-campista Giuliano Galoppo e o atacante Marcos Guilherme.

Para que estes problemas não se repitam no Morumbi no ano seguinte, o treinador mantém conversas com o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho. O comandante, inclusive, deseja um número elevado de contratações na janela de transferências para que o plantel seja bastante reforçado.

O desejo da comissão técnica é fazer mudanças em todos os setores do elenco, defesa, meio de campo e ataque. Os nomes, entretanto, não são revelados e tratados em sigilo. O planejamento deve variar conforme a classificação da equipe em 2022 — o investimento pode aumentar com uma possível vaga na Libertadores.

O que Rogério Ceni pretende é evitar que futuros reforços não recebam tantas chances em 2023, assim como acontece em 2022. Os reforços da última janela de transferências não têm muitas oportunidades.

O atacante Nahuel Bustos, emprestado pelo Manchester City, tem 185 minutos em campo desde que chegou ao Morumbi, mas ficou fora dos últimos quatro jogos, sempre como opção no banco de reservas. A situação do zagueiro Nahuel Ferraresi é parecida. Ele tem 352 minutos em campo. Mas também não joga há um mês, quando enfrentou o Corinthians.

Marcos Guilherme e Giuliano Galoppo também têm poucas aparições no Tricolor paulista. O atacante fez 435 minutos pela equipe desde julho, quando se transferiu do Internacional para o Morumbi e assinou até o fim de 2022.

Adquirido por US$ 4 milhões, o argentino Galoppo é quem mais jogou. Ele atuou por 667 minutos, mas também não goza de muito prestígio com a comissão técnica.

As reuniões entre diretoria e Rogério Ceni são justamente para que essas situações não se repitam. O São Paulo busca contratações para 2023 com aval da comissão técnica, que tem contrato no Morumbi até o fim do próximo ano.