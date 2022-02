Roger Machado é o novo técnico do Grêmio; Paulo Paixão também volta ao clube

Roger Machado é o novo técnico do Grêmio. O treinador aguarda somente os detalhes finais do contrato com o clube gaúcho para se apresentar no CT Luiz Carvalho.

Diferentemente de outras ocasiões, como em setembro de 2021, quando foi convidado pelo tricolor para assumir a equipe no lugar de Luiz Felipe Scolari, e acabou recusando o convite, alegando não assumir trabalhos em meio de temporada, desta vez Roger se mostrou empolgado com a possibilidade de retornar para o tricolor.



O empresário Léo Ferreira, que representa o técnico Roger Machado, estava no litoral gaúcho e se deslocou para Porto Alegre para se reunir com o treinador.



Junto com Roger Machado, a nova comissão técnica terá Roberto Ribas e James Freitas como auxiliares. O preparador físico Paulo Paixão também está de volta ao Grêmio e irá integrar a comissão.