Rodrygo exclusivo: "Não me contento com o El Clásico, quero mais"

O jovem celebrou sua partida 50 pela La Liga com uma assistência diante do Barcelona, mas sonha com muito mais

Rodrygo, com 20 anos, está dando um passo à frente em sua carreira. O ex-jogador do Santos chegou neste domingo (24) a 50 partidas na La Liga, em pleno Camp Nou. E finalmente vai mostrando porque chegou tão bem conceituado ao clube merengue.

Na casa histórica do Barcelona, Rodrygo brilhou no El Clásico, dando a assistência para Alaba abrir o placar ainda no primeiro tempo. Sua ambição, porém, é continuar crescendo e deixar tudo isso como uma memória distante.

"Não me contento com El Clásico, quero mais", abriu o jovem brasileiro em entrevista concedida a Goal. "Chegar em 50 jogos na La Liga é muito importante para mim. Sou jovem, na minha terceira temporada e cheguei em um número assim. Quero seguir aumentando esse número, sempre ajudando o Real Madrid a ganhar."

E nesta quarta-feira (27), às 16h15 (de Brasília), Rodrygo reencontrará um adversário muito especial: o Osasuna. Foi justamente contra a equipe de Pamplona que o jovem estreou no time principal do Real Madrid, no dia 25 de setembro de 2019.

"Estou feliz por chegar nessas marcas, vou trabalhar para chegar em outras. Estamos em um momento muito bom, de evolução da equipe. A tendência é ir melhorando mais a cada partida."

Se Rodrygo continuar evoluindo, deve formar uma dupla assustadora para os adversários do Real Madrid junto de Vinícius Jr. Tendo assumido a titularidade junto de Vini nas pontas, vão fazendo grande temporada e deixando cada vez mais claro que poderão formar dupla por quase uma década, se tudo correr bem, no clube merengue. Isso, é claro, no mais alto nível.

Após ter um final de temporada 2020/21 complicado, sofrendo com uma grave lesão na reta final e sem conseguir assumir um papel de destaque, ganhou espaço com Ancelotti, agradou e já pode ser considerado uma realidade na Espanha.

Ultrapassou nomes como Isco, Asensio e Hazard, por exemplo, e deve seguir com a titularidade. Nada mal para um jovem de apenas 20 anos.