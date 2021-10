Barcelona 1 x 2 Real Madrid: Blancos sobram em El Clásico e viram líderes do Espanhol

Ansu Fati é o jogador mais jovem a aparecer em El Clásico em La Liga no século XXI. Ele entrou em campo em dezembro de 2019 aos 17 anos e 48 dias, 69 dias mais jovem que Bojan (17 anos e 117 dias) em dezembro de 2017.

17y 48d – Ansu Fati is the youngest player to appear in #ElClásico in @LaLiga_EN in the XXI Century when he played with 17 years old & 48 days in December 2019, 69 days younger than Bojan (17 years & 117 days in December 2007). Puberty.