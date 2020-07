Rodrygo e Vinicius Jr.: brasileiros ganham moral no Real Madrid de Zidane

Dupla merengue ganha mais espaço na reta final de La Liga e vê a Champions League como chance de consolidar a boa fase

Vinicius Jr. e Rodrygo foram duas das maiores promessas que surgiram no futebol brasileiro nos últimos anos. Para não deixar a dupla escapar, como aconteceu com Neymar, o não perdeu tempo e levou os dois brasileiros ainda muito jovens para a . Mas aos poucos, os jogadores vão mostrando que o alto investimento valeu a pena.

Os dois estão ganhando mais espaço com Zidane nesta reta final de e, mais do que isso, estão sendo decisivos.

Após ter um início difícil no clube, Vinicius Jr. chegou a ser cogitado para deixar o clube por empréstimo, mas o treinador francês bancou sua permanência. Então, desde o retorno do futebol na Espanha, ganhou a titularidade da equipe e foi importantíssimo para os merengues assumirem a liderança do Campeonato Espanhol.

Contra o , sofreu um pênalti e deu uma assistência que deram a vitória ao Madrid por 2 a 1. Na partida seguinte, contra o Mallorca, fez gol e por pouco não saiu de campo com um doblete, mas acabou mandando a bola na trave. Com as boas atuações, Zidane até deslocou Hazard para o meio para não tirar o brasileiro da equipe.

Além disso, também foi do jovem de 19 anos o gol que deu a vitória do Real diante do Barcelona, garantindo vantagem no critério de desempate de La Liga, pelo confronto direto. Na temporada, ele já acumula cinco gols e quatro assistências com a camisa merengue.

Rodrygo também teve atuações irregulares no início de sua trajetória na Espanha. No entanto, ainda em 2019, impressionou a torcida com um hat-trick na Liga dos Campeões, contra o , e mais um gol e uma assistência, contra o .

E mesmo tendo jogado menos do que Vinicius Jr. desde a o retorno do futebol, foi titular nas duas últimas partidas do Real em La Liga e foi bem. No último jogo, contra o , teve belos lances, criou chances de gol e fez a jogada que resultou no gol de Asensio.

Após a bela atuação, Marca e As, jornais de Madrid, elogiaram muito a atuação do brasileiro. O segundo foi ainda mais além e destacou que o jovem ex- , que soma sete gols e duas assistências pela equipe principal na temporada, já merece ser titular da equipe.

Agora, com o título de La Liga cada vez mais próximo, a grande preocupação do Real passa a ser aos poucos o duelo contra o Manchester City, pelas oitavas de final da Champions League. Na partida de ida, a equipe de Guardiola levou a melhor, por 2 a 1, e o único gol merengue nasceu após bela jogada de Vinicius Jr., que ganhou de Walker e rolou para Isco apenas completar para o fundo das redes.

A partida de volta pode ser a grande chance da dupla consolidar a boa fase e se tornar ainda mais importante na equipe de Zidane.