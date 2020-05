Vinícius Júnior vê Real Madrid superior ao Barcelona e promete título

O jogador também afirmou que chegou a imaginar que seria impossível terminar a temporada na Espanha

Vinícius Jr. estreou no em setembro de 2018, há pouco mais de um ano e meio. Mesmo assim, parece fazer mais tempo: o atacante já viveu uma carreira de altos e baixos na Espanha. Agora, quando parecia estar perto de se consolidar de vez entre os titulares do clube, depois de marcar contra o , a paralisação impediu que o jogador continuasse a boa temporada.

A crise do coronavírus Covid-19 afetou e muito a : o país foi um dos que mais sofreu no continente europeu. Agora, que já se fala numa possível retomada do futebol, o brasileiro fez uma promessa. "Vamos ganhar a para nossos torcedores", afirmou o atacante ao Marca.

Perguntado sobre as partidas diante do Barcelona, não teve papas na língua: "Nós fomos melhores que eles em mais coisas. Temos muita vontade de ganhar. Nosso povo sofreu muito e queremos lhes dar uma alegria. Sabemos que ser campeão da Liga não vai solucionar as tragédias que estamos vivendo, mas vai colocar um sorriso no rosto dos torcedores." declarou.

O Real Madrid já enfrentou o Barcelona duas vezes nesta temporada, com um empate e uma vitória dos merengues, por 2 a 0, com um gol de Vinícius Jr., depois de receber belo passe de Toni Kroos. Mesmo com o bom retrospecto, um tropeço diante do fez que o clube madrilenho perdesse o primeiro posto da tabela para o arquirrival.

¡GOOOOOLLLL DEL REAL MADRID! Después de una increíble asistencia de Tony Kroos y un espectacular gol de Vinicius Junior el equipo merengue se adelanta por 1/0 y se coloca en la cima de #LaLiga a un punto de diferencia del Barcelona pic.twitter.com/r4yNgKihvZ — Mundial de Fondo (@mundialdefondo) March 1, 2020

Para tentar recuperar a liderança, Zinedine Zidane conta com o brasileiro, que já prometeu retornar da quarentena mais forte e mais rápido. "Tive dois meses de trabalho duro e dedicado, com regularidade. Treinei com disciplina e exercitei todos os músculos, estou melhor, trabalhei mais pesado do que em todo o resto da minha vida." declarou o jogador.

Se já começa a se falar sobre uma possível retomada da La Liga, Vincíus Jr. chegou a acreditar que isto não seria possível, dada a gravidade da situação no país.

"A crise era enorme e o número de mortos, altíssimo. Pensei que seria impossível terminar a temporada. Agora acho que pouco a pouco, lentamente, podemos retomar as coisas." O atacante ainda falou um pouco sobre suas preocupações gerais durante a pandemia: "Me coloquei no papel de todas as famílias que perderam alguém querido. As notícias que chegam são de impotência. Estão sofrendo muito aqui e no . Temos muito medo, lógico." terminou.