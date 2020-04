Florentino ainda tem o sonho de levar Neymar ao Real Madrid, diz Wagner Ribeiro

Ex-agente de Neymar conta que Florentino Pérez ainda quer o jogador no Real Madrid e lembrou a tentativa merengue de contratá-lo antes do Barcelona

Wagner Ribeiro já foi um dos principais nomes dos bastidores do futebol brasileiro. Ex-agente de Neymar, que hoje é agenciado por seu pai, ele afirmou que Florentino Pérez ainda sonha com o brasileiro no , embora o atacante do PSG esteja ligado ao Barcelona já há algum tempo.

"Estive com Florentino em maio do ano passado na empresa dele e ele me disse que ainda tem esse sonho. E no meio do ano passado o quase pegou o Neymar de volta e o Real ficou só assistindo vendo o que aconteceria", afirmou o ex-representante do jogador.

O nome de Neymar chegou a ser especulado no Real Madrid no ano passado, durante a novela sobre sua volta ao Camp Nou. No final da janela, o brasileiro acabou ficando em Paris.

O ex-agente de Neymar também falou sobre a negociação feita pelo Real Madrid quando o jogador ainda atuava pelo . Ele relembrou que o desejo do ex-santista de atuar com Leo Messi, que o quer novamente na Catalunha, pesou na decisão, mesmo com uma insistência do clube merengue.

"Neymar queria o Barcelona. Eu insisti muito para levá-lo ao Real Madrid, eu trouxe para três diretores do Real e ele foram durante 15 dias ao meu escritório com Neymar e o pai dele. Tentaram contratá-lo mas, no fim, Neymar seguiu seu coração. Ele queria jogar pelo Barcelona", relembrou.

O agente brasileiro tem uma boa relação com Florentino Pérez. Kaká e Robinho já foram agenciados por Wagner Ribeiro e atuaram pelo clube do Santiago Bernabéu.

Embora Florentino sonhe em ver com Neymar com a camisa merengue, outro craque do parece ser a prioridade do Real Madrid: Kylian Mbappé. O atacante francês pode ser jogador do clube espanhol em 2021, um ano antes do fim de seu contrato com o time parisiense.