Regularidade: a missão de Rodrygo no Real Madrid de Zidane

Atacante não foi relacionado para o duelo contra o Celta e agora chega ao terceiro jogo sem atuar

Aos 18 anos, Rodrygo chegou ao com a expectativa de ser aquela peça de desequilíbrio no elenco Merengue. Mas o atacante, oito meses após desembarcar no Santiago Bernabéu, segue buscando por regularidade.

Fora da lista de relacionados para o duelo contra o neste domingo (16), Rodrygo agora soma três partidas sem atuar. A última vez que o brasileiro esteve em campo pela foi na vitória sobre o , em 26 de janeiro.

Em toda a temporada, Rodrygo participou de 18 partidas pelo time principal do Real Madrid e marcou sete gols. O último deles, inclusive, foi anotado na eliminação para a na .

Se trata de uma situação comum para um jogador de apenas 18 anos, mas no Real Madrid a expectativa é que Rodrygo saiba aproveitar melhor as oportunidades. E elas podem surgir com o retorno de Hazard, já que o Belga atua mais pelo lado esquerdo e Rodrygo, então, terá chance de mostrar o seu melhor em outras posições.