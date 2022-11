Richarlison e Vini Jr., o antídoto contra a Neymardependência

Estreantes em Copas do Mundo, os jovens atacantes deixaram uma ótima impressão no jogo contra a Sérvia

Depois de um longo período, a seleção brasileira pode sim dizer que não é mais tão dependente de Neymar. Na vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, no primeiro jogo da Copa do Mundo do Qatar, Vini Jr foi o principal responsável pela criação das jogadas e dos pés dele saíram os dois gols de Richarlison, que garantiram o triunfo.

Desde o início de jogo, o atacante do Real Madrid deu as cartas e mostrou que estava afim de participar e participou bastante. Durante um primeiro tempo mais truncado, ele se movimentava, gesticulava e até pedia a bola para os companheiros. Insistente, Vini chegou a ter boa oportunidade ainda na primeira tempo, mas acabou sendo desarmado.

Na segunda etapa, Vini seguiu sendo o jogador do campo de ataque mais participativo. Antes da jogada do primeiro gol, ouviu de Casemiro para soltar a bola mais rápido. Ele seguiu os conselhos do ex-companheiro de Real Madrid e, no lance seguinte, finalizou rápido uma bola que sobrou após jogada de Neymar.

O goleiro Milinkovic Savic espalmou e, Richarlison, na sobra, abriu o placar para o Brasil quando o jogo ainda estava amarrado. De lá para cá, Vini seguiu soltando a bola mais rápido e deu linda assistência de três dedos para o camisa 9 da seleção marcar um golaço, o segundo da partida.

No total, foram quatro boas chances criadas por Vini Júnior nos cerca de 75 minutos em campo. Ele também foi muito acionado na bola longa, em velocidade. Aos 22 anos, o atacante mostrou não sentir o peso de uma estreia de Copa do Mundo, nem mesmo no momento em que foi mais caçado pelos sérvios, caiu, levantou e seguiu o jogo.