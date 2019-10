Ricardo Gomes e Ninho do Urubu: provocações criam debate Flamengo x Vasco nas redes

Torcida do Vasco lembra provocações mórbidas feita por rubro-negros, como a feita com o então treinador, após briga em clássico Sub-17

A briga generalizada ocorrida no jogo semifinal da sub-17, entre e , segue repercutindo neste sábado (12).

O jogo terminou empatado em 2 a 2, resultado que classificou o para a decisão contra o . Após o duelo, marcado por muita provocação, o goleiro do Cruz-Maltino respondeu uma delas relembrando a tragédia ocorrida no CT Ninho do Urubu, que terminou na morte de dez adolescentes em fevereiro.

A atitude do jogador, que cobrou a falta de acordos do clube com o todo de familiares dos vitimizados (o Flamengo chegou a um acordo com quatro dentre dez famílias), irritou os jogadores rubro-negros. Através de nota oficial, o Vasco lamentou a situação causada pelo seu atleta, mas isso não diminuiu as reações revoltadas dos jovens rubro-negros e de parte da torcida, que passaram a atacar a instituição de São Januário.

E em meio a este fogo-cruzado, torcedores do Vasco relembraram ocasiões em que a torcida do Flamengo também fez provocações mórbidas: relembraram, por exemplo, que parte dos rubro-negros cantou “vai morrer” quando Ricardo Gomes, então treinador do Gigante da Colina, sofreu um AVC durante um clássico disputado em 2011.

O Cadu falou uma verdade em um momento errado, mas não se esqueçam disso aqui:



- Fizeram música quando o Denner morreu



- Gritaram "uh, vai morrer" quando o Ricardo Gomes teve um AVC



Hipocrisia o nome. — CRVG da Decepção (@CRVGDecepcao) October 12, 2019

Debocharam do AVC do Ricardo Gomes e agora querem comentar dando lição de moral. — Hip-Hop Movement (@DaSuicida) October 12, 2019

Torcida do Flamengo gritou “uh vai morrer” quando o técnico Ricardo Gomes teve um AVC no classico em 2011

Também fizeram musica quando o Denner morreu num acidente de carro



Chega a ser cômico querer bater num mlk de 17 anos que falou merda de cabeça quente.

Hipócritas! https://t.co/ISpEamFBRm — Thaleco ✠ (@Lestha1998) October 12, 2019

Os vascaínos também lembraram das provocações feitas meses atrás, após a morte do ex-presidente Eurico Miranda, e até mesmo relembraram provocações feitas na década de 1990, após o trágico falecimento de Denner, jogador do Vasco na época.