Briga do sub-17 entre Flamengo e Vasco teve tragédia do Ninho do Urubu como gatilho

O clube de São Januário emitiu uma nota oficial lamentando a atitude de seu goleiro, que iniciou a confusão

A semifinal da Sub-17 terminou em pancadaria generalizada entre os jogadores de e . Após o resultado final por 2 a 2, que levou o à decisão, em meio a outras provocações que já haviam ocorrido na reta final do encontro, disputado na Gávea, o goleiro vascaíno, Cadu foi provocado com gritos de “eliminado” por parte dos flamenguistas e disparou.

“Resolvam a dívida de vocês com os meninos que morreram”, disse, fazendo referência à tragédia que resultou na morte de 10 jovens em fevereiro. A frase foi o estopim para uma briga generalizada.

Confusão no Flamengo e Vasco no sub 17 pelo campeonato carioca da categoria.



Briga entre os jogadores

Segundo relatos do Globoesporte.com, Cadu reiterou a pessoas do Vasco que não teve a intenção de usar a tragédia no sentido pejorativo ou ofensivo. O jovem do Vasco tinha relação de amizade com as vítimas e teria cobrado o Flamengo a não desamparar as famílias dos jovens vitimados.

O Flamengo ainda não conseguiu entrar em acordo com as dez famílias que perderam seus entes. Até o momento, o clube firmou acordo com quatro famílias.

Institucionalmente, o Vasco voltou a ter uma atitude de conciliação, assim como já havia feito nos primeiros momentos após a tragédia – quando, inclusive, entrou em campo usando uma camisa que tinha a bandeira do arquirrival. Através de nota oficial, o Gigante da Colina lamentou a atitude de seu atleta.