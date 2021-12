Revista inglesa lista melhores treinadores de 2021 no mundo com Xavi e sem Cuca ou Abel Ferreira

A revista inglesa especializada em futebol FourFourTwo elegeu o que consideram ser os 50 melhores treinadores do mundo. Mesmo a despeito da campanha do Atlético Mineiro no Brasileirão e na Copa do Brasil, e o bicampeonato da Libertadores da América pelo Palmeiras, nem Cuca, nem Abel Ferreira foram lembrados.

Sem nenhuma surpresa, os três primeiros colocados foram Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Jürgen Klopp (Liverpool), escolhidos pela publicação britânica.

Chama a atenção a centralização dos supostos 50 melhores em torno das ligas europeias. Para ilustrar isso, apenas Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, foi escolhido para figurar entre os nomes de peso do futebol mundial.

O bicampeonato consecutivo do Palmeiras na Copa Libertadores da América não foi o suficiente para que o europeu Abel Ferreira entrasse na lista. Os dois títulos domésticos de Alexi Stival, o Cuca, com o Atlético Mineiro também não encheram os olhos dos jurados da publicação.

Nomes como Xavi (em 50º lugar), Sean Dyche (48º), Kasper Hjulmand (11º), Marco Rose (15º) e David Moyes (16º) chamam a atenção entre personalidades estreladas como Carlo Ancelotti (23º lugar), Didier Deschamps (26º) e Massimiliano Allegri (31º).

Veja a lista completa:

50: Xavi (Barcelona)

49: Djamel Belmadi (Argélia)

48: Sean Dyche (Burnley)

47: Rafa Benítez (Everton)

46: Marcelino (Athletic de Bilbao)

45: Roberto de Zerbi (Sassuolo, Shakhtar)

44: Bruno Lage (Wolverhampton)

43: Patrick Vieira (Crystal Palace)

42: Ivan Juric (Hellas Verona, Torino)

41: Giovanni van Bronckhorst (Glasgow Rangers)

40: Thomas Frank (Brentford)

39: Steve Clarke (Escócia)

38: Urs Fischer (Union Berlin)

37: Christophe Galtier (Lille, Nice)

36: Luciano Spalletti (Napoli)

35: Tite (Brasil)

34: Marcelo Gallardo (River Plate)

33: Christian Streich (Freiburg)

32: Graham Potter (Brighton)

31: Massimiliano Allegri (Juventus)

30: Mikel Arteta (Arsenal)

29: Maurizio Sarri (Lazio)

28: Zinedine Zidane (Real Madrid)

27: Simone Inzaghi (Lazio, Inter)

26: Didier Deschamps (França)

25: Luis Enrique (Espanha)

24: Brendan Rodgers (Leicester)

23: Carlo Ancelotti (Everton, Real Madrid)

22: Stefano Pioli (Milan)

21: Lionel Scaloni (Argentina)

20: Julen Lopetegui (Sevilla)

19: Ralf Rangnick (Manchester United)

18: Marcelo Bielsa (Leeds)

17: Steven Gerrard (Glasgow Rangers, Aston Villa)

16: David Moyes (West Ham)

15: Marco Rose (Borussia Monchengladbach, Borussia Dortmund)

14: Gian Piero Gasperini (Atalanta)

13: Unai Emery (Villarreal)

12: Erik ten Hag (Ajax)

11: Kasper Hjulmand (Dinamarca)

10: Mauricio Pochettino (PSG)

09: Gareth Southgate (Inglaterra)

08: Julian Nagelsmann (Bayern)

07: Diego Simeone (Atlético de Madrid)

06: Roberto Mancini (Itália)

05: Hansi Flick (Bayern, Alemanha)

04: Antonio Conte (Inter, Tottenham)

03: Jurgen Klopp (Liverpool)

02: Thomas Tuchel (Chelsea)

01: Pep Guardiola (Manchester City)