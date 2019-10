Review do FIFA 20: modo Volta e Ultimate Team são os destaques para fãs do game

A Goal traz para você uma análise completa do novo FIFA, que conta com um novo modo e jogabilidade diferente

O FIFA 20 é a nova edição da franquia anual de futebol da EA Sports, lançada para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Apostando no popular modo Ultimate Team e no novo Volta, no melhor estilo FIFA Street, o game marca o amadurecimento das fórmulas da série, tanto dentro dos campos como fora dele.

Mais do que FUT e Volta, o pacote é recheado e ainda oferece Pro Clubs, modo Carreira, UEFA completa, Divisões Online e diversas opções para jogar offline, como campeonatos personalizáveis e partidas com regras alternativas.

Foco na marcação

Para a temporada 2019/20, a EA prometeu mudanças significativas na jogabilidade do game, e essas podem ser sentidas já nos primeiros minutos de jogo de FIFA 20. A principal diferença está no novo estilo de defesa, que deixa de lado a natureza “automática” vista nas outras versões e desafia os jogadores a realizarem a tarefa de forma completamente manual.

Isso significa que agora perseguir atacantes, preencher espaços e tentar desarmes é parte vital da experiência, capaz de definir o resultado de partidas. A mudança é tão impactante que até mesmo veteranos no game terão que se readaptar ao ritmo de jogo, que requer muita atenção e calma ao tentar executar botes.

Como já é de praxe, novos dribles e animações também foram adicionados e ajudam a tornar as partidas ainda mais críveis em relação à edição do ano passado. A impressão é de que, apesar de um tanto similar na parte gráfica, FIFA 20 é mais polido e consistente em seu visual.

O retorno do FUT

Não há como negar: o Ultimate Team é a principal atração da série FIFA e alvo do maior investimento da EA Sports a cada ano. No modo, os jogadores começam com um time simples e precisam vencer partidas e campeonatos para acumular moedas e se reforçar com novas contratações, feitas no formato de cartas colecionáveis.

A estrutura do modo permanece a mesma, com o Squad Battles, uma opção de partidas offline contra times criados pela comunidade do game, Division Rivals, em que jogadores da mesma faixa de habilidade se enfrentam em partidas online, e o FUT Champions, modo competitivo que traz o campeonato semanal Weekend League e premia os usuários de acordo com o seu desempenho em uma série de 30 partidas.

A variedade de opções mantém a experiência bastante interessante para os jogadores e é turbinada pela enxurrada de conteúdo adicionado praticamente a cada dia. Isso inclui cartas especiais de jogadores, missões valendo itens raros e desafios de montagem que valem pacotes de cartas ou cards exclusivos.

O mercado de transferências “vivo” do FUT permite que jogadores comprem e vendam praticamente todas as cartas do jogo usando as moedas obtidas nas partidas. Assim, os usuários podem experimentar diversas combinações de equipes ou bancarem o investidor, comprando cards e os revendendo em momentos estratégicos por valores mais altos.

FIFA Street 5.0

Grande novidade da versão de 2020, o Volta é o novo modo de jogo do FIFA, que abandona os tradicionais gramados e foca a ação em quadras de rua. Bastante similar ao FIFA Street, série alternativa da franquia lançada de 2005 a 2012, a novidade tem foco na cultura do futebol de rua, famoso pelos dribles ousados, ausência de regras e ambientes improvisados.

Na prática, o Volta é bastante similar a modos como o The One de NBA Live e myPlayer, de NBA 2K, em que o jogador cria o seu avatar e joga partidas online e offline para desenvolver suas habilidades e se tornar reconhecido.

Assim como nos jogos de basquete, a nova modalidade também dá destaque especial para o visual dos jogadores, que podem usar roupas e calçados de marcas famosas, com direito a peças raras e bastante desejadas que são disponíveis em eventos limitados.

A inclusão do Volta é uma estratégia bastante interessante de FIFA 20, que dá aos jogadores mais uma opção de jogo completa e profunda, e pode atrair novos fãs com mecânicas inspiradas em fórmulas de sucesso.

Modos Carreira e Pro Clubs até tiveram seus retoques, mas isso não deve ser o necessário para trazer novos jogadores ou animar muito os antigos adeptos. Apesar de contarem com bases sólidas, as opções já mostram visíveis sinais de idade, com pouquíssimas mudanças nos últimos anos de FIFA.

Para todos os gostos

Jogadores que buscam uma representação fiel dos principais campeonatos de futebol do mundo têm um prato cheio em FIFA 20, que segue sua tradição de trazer a maior quantidade de equipes, jogadores e estádios reais. No total são mais de 700 times, espalhados por 31 ligas. As opções de estádios chegam a quase 120, sendo que 90 são réplicas bastante fiéis de arenas reais.

Pacotes de transmissão adicionam elementos gráficos usados em campeonatos como Premier League, e UEFA Champions League, incluindo aberturas, placares e cenas de corte. A narração da versão brasileira continua nas mãos de Tiago Leifert e Caio Ribeiro, que não fazem feio nos comentários, mas estão longe de ser unanimidade entre os jogadores.

Mais artigos abaixo

A ausência mais sentida deve ser a das equipes brasileiras, que apesar de terem uniformes e nomes licenciados, não contam com nenhum jogador real. Times como , , e sequer aparecem, já que têm contrato de exclusividade com o concorrente, PES 2020. Outra equipe que faz falta é a italiana , que tem seus craques Cristiano Ronaldo, Dybala e De Ligt atuando pelo fictício Piemonte Calcio.

Conclusão

Mesmo sem apresentar grandes revoluções, a EA Sports conseguiu melhorar bastante o já excelente pacote da série em FIFA 20. As alterações pontuais na jogabilidade, polimento no visual e inclusão do interessante modo Volta justificam a compra do novo título, e o Ultimate Team continua brilhando como a melhor opção para aqueles que levam futebol virtual a sério.