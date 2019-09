FIFA 20 Ultimate Team: como ganhar moedas e o guia completo do FUT

A Goal explica tudo o que você precisa saber para começar no modo Ultimate Team e como mandar bem nos modos Division Rivals e Weekend League

O FIFA Ultimate Team é o modo mais popular do game de futebol da EA Sports. Nele, os jogadores podem construir seus times dos sonhos, contando com craques como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. A experiência pode parecer intimidadora para novatos, mas elementos como entrosamento, drafts e moedas se tornam bastante simples com o passar do tempo. Leia nosso guia completo para iniciar suas aventuras no FUT.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O que é o Ultimate Team?

O Ultimate Team estreou no FIFA 09, no formato de uma expansão vendida separadamente. Desde então, o modo se popularizou, tornou-se gratuito e virou uma parte chave do sucesso da franquia na última década.

No FUT, os jogadores podem montar equipes usando atletas de todos os times disponíveis no jogo. Novos craques podem ser obtidos por pacotes ou comprados e vendidos no mercado de transferências do game usando moedas, acumuladas ao vencer partidas e campeonatos.

As partidas do Ultimate Team podem ser jogadas nas versões para consoles e PC do game, mas os times e as transferências podem ser gerenciados pelo app para Android e IOS (FIFA 20 Companion) ou pelo Web App do jogo, que roda direto de navegadores de internet.

O que é o entrosamento no Ultimate Team?

Assim como no futebol real, seus times do FUT são formados por 11 jogadores. A principal diferença é que equipes construídas com jogadores aleatórios podem não ter um bom desempenho, graças à falta de entrosamento.

Para aumentar a pontuação de entrosamento de um time (medido de 0 a 100), é preciso usar jogadores que têm algum tipo de ligação – mesma nacionalidade, mesma liga, mesmo time e posição correta. Além de garantir números mais altos, isso também dá um bônus de performance para os jogadores.

Ainda dá para usar cartas de treinadores para complementar a montagem do seu time e criar combinações interessantes de ligas e nacionalidades. Por exemplo, um treinador como Jurgen Klopp dará bônus de entrosamento para atletas alemães e para todos aqueles que atuam em equipes da Premier League.

Como conseguir moedas no FUT?

A forma mais simples de obter moedas no Ultimate Team é disputando partidas. Existem diversas opções para jogar, sejam elas online ou offline. Modos como Division Rivals e Squad Battles têm progressão semanal e garantem excelentes premiações ao fim de cada rodada, de acordo com sua classificação. A Weekend League, torneio competitivo que acontece aos finais de semana, também oferece ótimas recompensas.

Outra maneira de conseguir moedas é vendendo jogadores no mercado do jogo. Muitos jogadores investem muito tempo comprando cartas por valores inferiores e as negociando por quantias muito altas. Objetivos diários e Desafios de Montagem de Elencos também são opção para acumular mais moedas.

Como conseguir jogadores do Time da Semana?

Todas as quartas-feiras, a EA Sportrs revela um novo Time da Semana para o FIFA 20, que contém jogadores que tiveram atuações de destaque no futebol real na última semana. Além do visual diferente das cartas (que são pretas), esses atletas especiais também ganham bônus em seus atributos.

Os TOTW (team of the week) ou IFs (in forms) podem ser encontrados nos pacotes de jogadores do FIFA 20 durante aquela semana ou comprados no mercado do jogo. Note que essas cartas costumam ser bem mais raras e ter valores elevados comparados às versões normais.

O que são Desafios de Montagem de Elencos?

Os Desafios de Montagem de Elencos (DMEs) são uma atividade extra de FIFA 20, em que é possível ganhar pacotes de cartas raras, moedas e jogadores especiais. Para isso é preciso criar equipes atendendo aos requisitos de cada DME, como cartas de uma liga ou nível geral mínimo.

Depois de construir o time, o jogador terá que entregá-lo para o jogo em troca da premiação. O objetivo é conseguir itens bastante valiosos gastando a menor quantia possível de moedas e jogadores.

O que é Division Rivals?

Division Rivais é um dos principais modos do Ultimate Team em que os jogadores podem enfrentar adversários classificados em rankings similares para acumular pontos e receber premiações especiais. A competição se encerra nas quintas-feiras e inicia uma nova rodada imediatamente.

As partidas também rendem pontos especiais para se classificar para a Weekend League, que podem variar de acordo com o resultado da partida. O objetivo é juntar 2000 pontos para poder resgatar uma classificação.

O que é a Weekend League?

Introduzida no FIFA 17, a Weekend League é o modo competitivo do Ultimate Team e permite que os jogadores testem sua habilidade contra os melhores competidores do game. No total são 30 partidas que podem ser jogadas de sexta-feira até domingo, e com recompensas que variam de acordo com o número de vitórias.

Para se classificar é preciso jogar o modo Division Rivals e obter pelo menos 2000 pontos da WL. Outra forma de garantir sua vaga é conseguindo bons resultados na semana anterior, que pode dar entre 1000 e 2000 pontos.

O que é Squad Battles?

Muitos jogadores preferem jogar offline, e o Squad Battles é a melhor alternativa para evitar confrontos contra outros usuários. A cada semana você pode jogar contra um time em destaque, o time da semana e outras 40 equipes de jogadores espalhados pelo mundo, todas controladas pela máquina, com a possibilidade de escolher o nível de dificuldade (quanto mais alta, mais pontos).

Toda noite de domingo as pontuações são encerradas e os participantes recebem recompensas de acordo com o seu desempenho durante a semana, que vão de pacotes raros de jogadores até boas quantias em moedas.

O que é FUT Draft?

Muitos das cartas de elite do Ultimate Team custam verdadeiras fortunas em moedas, mas felizmente todos os jogadores têm a oportunidade de testar os maiores craques do modo no FUT Draft.

É só pagar 15,000 moedas ou 300 FIFA Points para poder selecionar jogadores temporários para uma competição de quatro partidas, que pode ser online ou offline. O objetivo é vencer o maior número possível dos jogos, considerando que uma derrota significa eliminação. Os prêmios variam de acordo com o desempenho.

O que são Objetivos de Temporada?

Uma das novidades do FIFA 20 são os Objetivos de Temporada, que funcionam mais ou menos como o Passe de Batalha visto em Fortnite. No total são 30 níveis por temporada, que dão diferentes prêmios assim que atingidos, como cartas de entrosamento, itens para o estádio e até jogadores exclusivos.

Para avançar pelos níveis é preciso acumular XP, distribuído completando missões diárias, semanais e mensais, que são constantemente atualizadas no menu do jogo.

Mais artigos abaixo

O que são Ídolos?

Antes batizados de jogadores Lendários e exclusivos do Xbox, os craques do passado estão disponíveis em todas as plataformas desde FIFA 18, agora conhecidos como Ídolos. Tratam-se de cartas especiais que lembram diferentes momentos das carreiras de jogadores já aposentados.

Além de poderosas e muito valiosas, esas cartas também têm a capacidade de entrosamento com todos os outros jogadores do Ultimate Team, o que as torna bastante interessantes na criação de times híbridos mais complexos.

Ídolos podem ser encontrados nos pacotes de jogadores, comprados no mercado de transferências e obtidos via DMEs especiais.