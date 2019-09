FIFA 20: Todos os 119 estádios disponíveis na nova edição do game

Com um total de 90 estádios licenciados, FIFA 20 oferece mais estádios "reais" do que nunca, além de uma lista de genéricos

Um dos elementos mais importantes em uma partida de futebol na vida real também tem função importante nos games. FIFA 20, além dos times e jogadores licenciados, contam com uma vasta opção de lugares para jogar.

Novos estádios como o Olímpico Atatürk, que receberá a final da , e a Red Bull Arena, do , foram acrescentados ao jogo. Estádios clássicos já no jogo como o Santiago Bernabéu e o Anfield continuam fielmente representados em FIFA 20. Ao todo, são 90 estádios licenciados para os gamers vivenciarem uma experiência única. Além disso, mais 29 estádios genéricos também estarão no jogo.

Camp Nou e Allianz Stadium não estão no jogo porque e tem contratos exclusivos com o PES.

FIFA 20 será lançamento oficialmente no dia 27 de setembro e estará disponível para PC, PlayStation 4 e Xbox One. A demo do game já está disponível gratuitamente para ser baixada. Seis times estão disponíveis, além de uma prévia do modo Volta.

Confira, liga por liga, os estádios em FIFA 20:

Premier League

Anfield ( ) Bramall Lane ( ) Carrow Road ( City) Emirates Stadium ( ) Etihad Stadium ( ) Goodison Park ( ) King Power Stadium ( ) London Stadium ( ) Molineux Stadium ( ) Old Trafford ( ) Selhurst Park ( ) St. James' Park ( ) St. Mary's Stadium ( ) Stamford Bridge ( ) The Amex Stadium ( ) Hotspur Stadium (Tottenham) Turf Moor ( ) Vicarage Road ( ) Villa Park ( ) Vitality Stadium

English Football League (Championship e ligas inferiores)

Stadium ( ) Craven Cottage ( ) Fratton Park (Portsmouth) KCOM Stadium ( ) Kirklees Stadium ( ) Kiyan Prince Foundation Stadium (Queens Park ) Liberty Stadium ( ) Riverside Stadium ( ) Stadium of Light (Sunderland) FC Stadium (Stoke City) The Hawthorns ( )

Conforama

Groupama Stadium ( ) Orange Vélodrome ( ) Parc des Princes ( )

TIM

San Siro ( e ) Stadio Olimpico ( )

Resto do Mundo

Donbass Arena ( ) Otkritie Arena (Spartak de Moscou)

Eredivise

Johan Cruijff ArenA ( )

BC Place Stadium ( ) CenturyLink Field ( ) Dignity Health Sports Park ( ) Mercedes-Benz Stadium ( ) Red Bull Arena (New York Red Bulls)

Liga BBVA MX

Estadio Azteca (América do / )

Saudi Pro League

King Abdullah Sports City (Al-Ahli/Al-Ittihad) King Fahd Stadium ( )

Panasonic Stadium Suita (Gamba Osaka)

Estádios internacionais/seleções

Ataturk Olimpiyat Stadı ( ) Wembley Stadium ( )

BayArena ( ) BORUSSIA-PARK ( ) Commerzbank-Arena ( ) Düsseldorf-Arena ( ) Olympiastadion ( ) Opel Arena ( 05) PreZero Arena ( ) Red Bull Arena ( ) RheinEnergieStadion (Colônia) Signal Iduna Park ( ) VELTINS-Arena ( 04) Volkswagen Arena ( ) Wohninvest Weserstadion ( ) WWK Arena ( )

Bundesliga 2

HDI-Arena ( 96) Max-Morlock-Stadion ( ) Mercedes-Benz Arena ( ) Volksparkstadion (Hamburgo)

Santander

Coliseum Alfonso Pérez ( ) Estadio ABANCA-Balaídos ( ) Estadio Benito Villamarín ( ) Estadio Ciutat de València ( ) Estadio de la Cerámica ( ) Estadio de Mendizorroza ( ) Estadio José Zorrilla (Real ) Estadio Mestalla ( ) Estadio San Mamés ( de Bilbao) Estadio Santiago Bernabéu ( ) Municipal de Butarque ( ) Municipal de Ipurua ( ) Ramón Sánchez-Pizjuán ( ) RCDE Stadium ( ) Reale Seguros Stadium ( ) Wanda Metropolitano ( )

LaLiga Smartbank

Estadio El Alcoraz ( ) Estadio ABANCA-Riazor (Deportivo La Coruña) Estadio de Gran Canaria (Las Palmas) Estadio de Montilivi ( ) Estadio de Vallecas ( ) Estadio La Rosaleda (Malagá)

Estádios genéricos

Al Jayeed Stadium Aloha Park Arena del Centenario Arena D'Oro Court Lane Crown Lane Eastpoint Arena El Grandioso El Libertador Estadio de las Artes Estadio El Medio Estadio Presidente G.Lopes Euro Park FeWC Stadium Forest Park Stadium Ivy Lane Molton Road O Dromo Sanderson Park Stade Municipal Stadio Classico Stadion 23. Maj Stadion Europa Stadion Hanguk Stadion Neder Stadion Olympik Town Park Union Park Stadium Waldstadion

