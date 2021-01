Retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque torna missão do River ainda mais difícil

Além da bela vitória no jogo de ida, Alviverde tem retrospecto histórico e recente amplamente favorável para ficar com a vaga na final da Libertadores

e decidem nesta terça-feira (12) quem fica com a vaga na grande final da Libertadores da América de 2020. É claro que o time de Gallardo não terá vida fácil para ficar com a classificação, principalmente após a derrota por 3 a 0 no jogo de ida, na Argentina. Porém, ao levar em conta o retrospecto do Palmeiras no Allianz Parque e o desempenho da equipe dentro de casa com Abel Ferreira, a missão do River se torna ainda mais difícil.

Para ficar com a classificação, os argentinos precisam vencer por pelo menos quatro gols de diferença, ou por três gols a partir de um placar de 4 a 1. Só por isso a missão do River já seria extremamente difícil, diante de um adversário embalado, que está na final da Copa do Brasil e vem se aproximando dos líderes no Brasileirão. Porém, existem alguns outros fatores que tornam essa missão ainda mais complicada do que parece.

Retrospecto no Allianz Parque

Desde que a nova arena Alviverde foi inaugurada, em 2014, o Palmeiras fez 178 jogos dentro de sua casa: foram 118 vitórias, 34 empates e 26 derrotas, mas nenhuma delas pelo placar que o River Plate precisa.

Ao longo deste período, a pior derrota da equipe foi por um placar de dois gols de diferença, algo que já aconteceu oito vezes no total. Algumas delas foram doloridas, como para , ou , mas perder por três ou quatro gols de diferença nunca aconteceu na história do estádio.

As piores derrotas do Palmeiras no Allianz:

19/11/2014 - Palmeiras 0 x 2 Sport - Campeonato Brasileiro

08/11/2015 - Palmeiras 0 x 2 - Campeonato Brasileiro

29/11/2015 - Palmeiras 0 x 2 - Campeonato Brasileiro

12/07/2017 - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro

20/08/2017 - Palmeiras 0 x 2 - Campeonato Brasileiro

01/12/2019 - Palmeiras 1 x 3 Flamengo - Campeonato Brasileiro

10/10/2020 - Palmeiras 0 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro

14/10/2020 - Palmeiras 1 x 3 Coritiba - Campeonato Brasileiro

Abel Ferreira como mandante

Além desse retrospecto histórico, o desempenho do Palmeiras dentro de sua casa está ainda mais avassalador desde a chegada de Abel Ferreira. Sob o comando do treinador português, o Palmeiras fez nove jogos dentro do Allianz, com oito vitórias e apenas um empate. E além da invencibilidade, o saldo de gols também chama bastante a atenção.

Enquanto o clube paulista marcou 22 gols ao longo destas nove partidas, foi vazado em apenas uma oportunidade, no único empate de Abel Ferreira dentro da arena Alviverde, contra o , pela Copa do .

Jogos do Palmeiras de Abel como mandante:

05/11/2020: Palmeiras 1x0 Red Bull -

11/11/2020: Palmeiras 3x0 Ceará - Copa do Brasil

14/11/2020: Palmeiras 2x0 - Brasileirão

28/11/2020: Palmeiras 3x0 - Brasileirão

02/12/2020: Palmeiras 5x0 - Libertadores

12/12/2020: Palmeiras 3x0 - Brasileirão

15/12/2020: Palmeiras 3 x 0 - Libertadores

23/12/2020: Palmeiras 1 x 1 América-MG - Copa do Brasil

27/12/2020: Palmeiras 1 x 0 Red Bull Bragantino - Brasileirão

Com um retrospecto histórico e recente tão favorável, além da vantagem construída no jogo de ida, fica difícil pensar que o Palmeiras não ficará com a vaga na final da Libertadores, por mais que o River de Gallardo seja especialista em viradas em jogos eliminatórios.

Vantagem não é só no Allianz Parque

Como se tudo isso não bastasse, o Palmeiras também leva vantagem no retrospecto histórico contra o River Plate, jogando como mandante. Ao todo, o clubepaulista recebeu seu rival em seis oportunidades, com três vitórias e duas derrotas, além de um empate - a última vez que o River derrotou o Palmeiras fora de casa foi em 1948.

Além disso, pela Libertadores, o Alviverde eliminou os argentinos, também em confronto válido pela semifinal, antes de conquistar a América em 1999. É claro que nada disso entra em campo, mas o retrospecto mostra que a missão do River, na verdade, é quase impossível.

Jogos entre Palmeiras e River com mando Alviverde: