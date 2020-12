Qual o retrospecto do Palmeiras contra o River Plate?

Com retrospecto negativo contra os argentinos, Palmeiras se agarra a vitória história que abriu caminho para título da Libertadores em 1999

O River Plate será o adversário do Palmeiras nas semifinais da Libertadores 2020. Após a goleada por 6x2 no jogo de volta contra o Nacional, os argentinos se classificaram com folga para a próxima fase, onde encontrarão um velho conhecido.

e River já se enfrentaram 12 vezes na história. Nos números gerais, a vantagem é dos argentinos, que venceram seis dos confrontos, contra três vitórias do e três empates, de acordo com dados do portal Verdazzo.

Apesar do retrospecto negativo, os palmeirenses guardam boas memórias de um confronto em especial contra o River, também na . Em 1999, após ser derrotado fora de casa no jogo de ida das semifinais, o alviverde bateu os Millonarios por 3x0 no Palestra , garantindo a vaga para a final que renderia o único título do clube na competição continental.

O último encontro entre os times aconteceu em 2001, quando o Palmeiras de Marcos, Arce e Galeano visitou o River no Monumental de Nuñez pela Copa Mercosul. Os argentinos chegaram a abrir 2x0 no placar, mas viram o Palmeiras buscar o empate. Os times jogaram outra vez pela mesma competição em 2001, em partida que também terminou em empate, desta vez por 2x2.

As semifinais da Libertadores acontecem entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2021 (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta). A grande final, disputada em jogo único, acontece no dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã.