Gallardo volta a ter pesadelo com o Palmeiras... e com técnico português

O River Plate perdeu por 3 a 0 dentro de casa para o Alviverde treinado por Abel Ferreira, na semifinal da Libertadores

Apesar de historicamente não ter mais vitórias que derrotas em jogos contra o , os palmeirenses tinham uma ótima memória – de certa forma recente – dos confrontos contra o River Plate antes do jogo de ida das semifinais da Libertadores da América. E depois da vitória por 3 a 0 que dá ótima vantagem para carimbar a vaga para a final, o time treinado por Abel Ferreira presenteou a torcida alviverde com mais uma excelente memória contra os Millonarios. Azar de Marcelo Gallardo, técnico da equipe argentina.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Antes do encontro realizado no estádio Libertadores da América, campo do que recebeu o duelo enquanto o Monumental de Nuñez, campo do River, passa por reformas, a última vitória pertencia ao . E foi um triunfo histórico: 3 a 0 válido pela Copa Mercosul de 1999. Naquele mesmo ano, o Alviverde já havia feito 3 a 0 para eliminar os Millonarios na semifinal daquela Libertadores enquanto seguia o seu caminho rumo ao título.

Mais times

Atual técnico da equipe de Buenos Aires, Marcelo Gallardo fazia parte daquele River Plate e foi uma das tantas testemunhas oculares da exibição de gala do meia Alex naquela noite no antigo Parque Antártica, pela Libertadores. Foram dois gols do meia e um de Roque Júnior. Desta vez, os carrascos alviverdes foram Rony, Luiz Adriano e Matias Viña.

O pesadelo particular de Marcelo Gallardo nesta terça-feira (05), contudo, não se restringiu apenas às suas lembranças contra o Palmeiras. A poucos metros do técnico argentino um português, Abel Ferreira, comandava o time brasileiro. Há pouco mais de um ano, Marcelo Gallardo viu Jorge Jesus, técnico do em 2019, comemorar o título da Libertadores depois de uma virada histórica na final única de Lima, no .

🙌🇳🇬 @Palmeiras histórico!



🐷 O invicto largou com tudo dentro da e venceu o @RiverPlate por 3-0! Vantagem grande na semi da #Libertadores para a volta, na terça, no .



⚽️ Gols de Rony, Luiz Adriano e Viña.



🏆 É pela @GloriaEterna! pic.twitter.com/WBdO1mHTZc — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 6, 2021

A noite, portanto, pode ter sido duplamente traumática para Gallardo, mas ainda há margem para recuperação. Ainda que seja difícil, ainda tem o jogo de volta, na próxima semana, em .