Resende x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (18), no Raulino de Oliveira; veja como acompanhar na TV e na internet

O Flamengo visita o Resende na tarde deste sábado (18), às 16h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em duelo atrasado da sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e também pode ser acompanhado online pelo streaming no site oficial da emissora.

Depois do terceiro lugar do Mundial de Clubes, o Flamengo voltou a campo e venceu o Volta Redonda por 3 a 1 na última rodada do Cariocão. Na liderança com 17 pontos, o Rubro-Negro entrará em campo com o time reserva, já pensando no duelo contra o Independiente del Valle na próxima terça-feira (21), pelo jogo de ida da final da Recopa.

"Eu senti que a equipe não chegou hoje nas melhores condições. A equipe sentiu um pouco a viagem do Marrocos e não me pareceu 100%. Entretanto, precisávamos de mais uma partida antes da Recopa e tivemos que arriscar. Mas no próximo jogo vamos dar oportunidades para jogadores que precisam de minutagem e estão com vontade de jogar", afirmou Vitor Pereira.

Do outro lado, o Resende, na penúltima posição com apenas dois pontos, vem de duas derrotas consecutiva. A equipe soma quatro pontos, enquanto o Boavista, com dois, está na lanterna.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra ampla vantagem. Foram 11 vitórias do Rubro-Negro, contra apenas duas do Resende, além de dois empates. No último encontro, válido pelo Cariocão 2022, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton, Marcos Paulo; Igor Jesus, Evertton Araújo, Werton; Mateus Gonçalves, Lorran, Mateusão. Técnico: Vítor Pereira.

Resende: Victor Brasil; Medina, Hiago, Rayne e Caxambu; Kevin Fraga, Dener, Stefano e Igor Bolt; Geovani e Bismarck. Técnico: Sandro Sargentim.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique, Victor Hugo, Léo Pereira e Filipe Luís seguem lesionados.

Resende

Sem desfalques confirmados.

Quando é?