Renato Gaúcho sente sintomas de Covid-19 e é vetado de viagem com Grêmio para Libertadores

Treinador do Tricolor apresenta dores no corpo e inflamação na garganta e não comandará seus jogadores na partida contra o Independiente del Valle

O Grêmio comunicou nesta segunda-feira (5) que Renato Portaluppi não viajará para o Equador. Com sintomas de Covid-19, o treinador foi afastado de todas as atividades do clube e não estará no banco de reservas no jogo contra o Independiente del Valle, pela pré-Libertadores, na quarta-feira (7).

Em comunicado no site oficial, Márcio Dornelles, médico do clube, afirmou que espera o resultado de um teste feito na manhã desta segunda-feira. O último exame do treinador, realizado no sábado antes da vitória contra o Internacional, deu negativo. No entanto, Renato apresentou dores musculares e garganta inflamada, sintomas causados pelo coronavírus.

"Apesar do último RT-PCR, realizado no sábado, ter sido negativo, coletamos um novo teste na manhã desta segunda-feira e aguardamos o resultado. Renato teve pico febril durante a noite e segue indisposto. Com isso, o treinador está fora da delegação que irá para Quito", explicou Dornelles.

Sem Renato, a delegação gremista já embarcou para o Equador e o time deve ser comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes. Ele, inclusive, foi o comandante dos primeiros jogos do time no Campeonato Gaúcho, enquanto Portaluppi e alguns jogadores estavam de folga.