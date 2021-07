Renato Augusto vai voltar para o Flamengo?

Meia sinaliza prioridade ao clube carioca, mas não é tratado como unanimidade internamente

Enquanto o Flamengo tenta as contratações de Thiago Mendes, do Lyon, e Kennedy, do Chelsea, a torcida rubro-negra vive a expectativa por um velho conhecido. Aos 33 anos de idade, Renato Augusto não deve seguir no Beijing Guoan, da China, e surge como uma boa opção aos olhos dos torcedores. Segundo apuração da Goal, no entanto, o meio-campista não é unanimidade dentro da diretoria do clube carioca.

Renato Augusto sinalizou que, caso volte ao Brasil, dará prioridade ao Flamengo. O jogador tem contrato com o clube chinês até dezembro e uma cláusula de renovação por mais dois anos que pode ser ativada pelos chineses. A grande questão é que até o momento, a diretoria do Beijing não acenou com o desejo de renovação, e deve cinco meses de salários ao meia.

Há pelo menos seis meses longe dos gramados, Renato Augusto está impossibilitado de voltar à China por questões sanitárias. O meia, que tem boa relação com a diretoria do Beijing, acredita que a rescisão de contrato será o caminho e espera definir o futuro nas próximas semanas. A possibilidade de ir à FIFA não está descartada, mas é tratada como último caso.

Caso Renato Augusto fique livre no mercado, o Flamengo ainda fará uma avaliação interna. Dentro do clube, o nome do jogador causa divergências. Existe uma ala que aprova o retorno do meia e outra que não vê com bons olhos o investimento (de salários e luvas) em um atleta de 33 anos, que vem de pelo menos quatro temporadas no futebol chinês e com histórico de lesões. Sendo assim, a ideia é apenas levar em consideração o nome do jogador caso se esgotem outras opções.

FUTEBOL ÁRABE DE OLHO

Assim como outros jogadores que deixaram o futebol chinês recentemente, Renatu Augosto desperta o interesse do o mercado árabe. A situação do jogador vem sendo monitorada por clubes da Árabia Saudita, que nos últimos dias fizeram sondagens ao staff do meio.