Renato Augusto no Corinthians: gols, títulos, números e fatos do meia no Timão

Um dos principais atletas da conquista do sexto título brasileiro do Corinthians volta como "salvação" para o clube alvinegro

Na manhã desta quinta-feira (22), o meio-campo Renato Augusto foi anunciado como novo reforço do Corinthians para a temporada de 2021. Junto a ele, Giuliano, ex-seleção brasileira, Grêmio e Inter, também fechou com o clube alvinegro em meio à grave crise financeira no Parque São Jorge.

Sua primeira passagem pelo Corinthians foi logo após o Mundial de Clubes, em 2012. A era de ouro do Timão apostou em um Renato Augusto que vinha de diversas lesões, lutando ao longo de 2013 para se recuperar.

A Goal te mostra alguns números do atleta pelo Timão.

RENATO AUGUSTO PELO CORINTHIANS

Títulos de Renato Augusto pelo Corinthians

Em 2013, durante sua recuperação, Renato Augusto conquistou pelo Corinthians o título do Paulistão e da Recopa Sul-Americana. Em 2014, fez ótima temporada, mas foi em 2015, ano do hexa do Brasileirão, que o jogador se consolidou como um dos melhores do país em sua posição. O atleta recebeu o título de melhor jogador do campeonato nacional daquele ano, além de ter sido nomeado Bola de Ouro.

OFICIAL: Renato Augusto é o novo reforço do Corinthians! pic.twitter.com/P0q90AhSox — Mundo da Bola (@mundodabola) July 22, 2021

Jogos e números de Renato Augusto no Timão

Em relação a bola na rede, Renato Augusto tem 15 gols pelo Corinthians em 127 jogos, somando 68 vitórias, 38 empates e 21 derrotas - cerca de 53% de aproveitamento.

Na tabela abaixo, veja todas as partidas em que Renato Augusto colocou a bola na rede.

JOGO RESULTADO GOLS CAMPEONATO Corinthians x União Barbarense 3 x 0 Douglas, Jorge Henrique e Renato Augusto Paulista 2013 São Paulo x Corinthians 1 x 2 Guerrero e Renato Augusto Recopa 2013 Criciúma x Corinthians 0 x 2 Renato Augusto e Guerrero Brasileirão 2013 Athletico x Corinthians 1 x 2 Luciano e Renato Augusto Amistoso 2014 Uberaba x Corinthians 1 x 4 Luciano, Jadson, Elias e Renato Augusto Amistoso 2014 Bahia x Corinthians 0 x 3 Elias, Romero e Renato Augusto Copa do Brasil 2014 Corinthians x RB Bragantino 3 x 1 Renato Augusto , Ralf e Felipe Copa do Brasil 2014 Bahia x Corinthians 1 x 2 Malcom e Renato Augusto Brasileirão 2014 Corinthians x Marília 3 x 0 Renato Augusto , Fágner e Guerrero Paulista 2015 Corinthians x Ponte Preta 1 x 0 Renato Augusto Paulista 2015 Corinthians x Vasco 3 x 0 Renato Augusto , Gil e Elias Brasileirão 2015 Corinthians x Grêmio 1 x 1 Renato Augusto Brasileirão 2015 Figueirense x Corinthians 1 x 3 Elias, Gil e Renato Augusto Brasileirão 2015 Athletico x Corinthians 1 x 4 Renato Augusto (2x) e Vagner Love (2x) Brasileirão 2015

Vale notar que o Corinthians não perdeu em nenhum jogo em que Renato Augusto fez gol.

Curiosidades

Um dos grandes responsáveis pela recuperação de Renato Augusto no Corinthians, em 2013, foi Bruno Mazziotti, fisioterapeuta do clube na época. Atualmente no Arsenal, da Inglaterra, Mazziotti foi às redes sociais mostrar felicidade pelo retorno do meia ao time alvinegro.