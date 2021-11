Renato Augusto é maestro de orquestra e prova que não pode ser 'sacrificado' em outra posição

Irretocável. Talvez essa seja a melhor palavra para definir o jogo que Renato Augusto fez diante de mais de 37 mil corintianos na Neo Química Arena, no sábado (13). O Timão venceu o Cuiabá por 3 a 2 e voltou a ambicionar terminar o Brasileirão 2021 entre os quatro primeiros. Grande parte do entretenimento do jogo veio dos pés de Renato Augusto.

No alto de sua experiência com 33 anos, Renato Augusto foi a verdadeira chave para o Corinthians deixar o estádio em Itaquera com três pontos na bagagem. Autor de um gol e uma assistência, o meia também participou diretamente do tento que abriu o placar, logo aos dois minutos de jogo e deu o que muitos chamaram de "aula de futebol".

Nos 79 minutos que Renato esteve em campo, o atleta demonstrou lucidez nas jogadas e tentativas de organizar o meio de campo do Timão. Vale lembrar que três dias antes da vitória sobre o Cuiabá, o mesmo Renato Augusto tinha feito um jogo apagado contra o líder e virtual campeão Atlético Mineiro.

Mais artigos abaixo

Jogando como um atacante centralizado, Renato pouco participou de jogo e sempre que pegava na bola, estava de costas para o gol, uma característica que não é dele. Contra o Cuiabá, Sylvinho optou pelo retorno de Jô ao time titular e deixou o camisa 8 livre para fazer o que faz de melhor: armar o time.

Comandando o meio, Renato tocou 68 vezes na bola, deu 55 passes, sendo 48 deles corretos, uma precisão de 87%. Além do gol e da assistência, Renato Augusto também deu dois passes que armaram uma jogada de perigo. Ele acertou metade das bolas longas que tentou e ainda trabalhou defensivamente com um desarme e uma interceptação. Números que reforçam que a vocação do camisa 8 é fora da área e não necessariamente dentro - ou sequer muito perto - dela.

Sylvinho parece ter entendido que seu jogador mais talentoso pode ser seu maior trunfo no comando do Timão, desde que jogue onde sabe performar melhor. Caso queira uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Corinthians precisará de Renato Augusto em sua melhor forma na reta final do Brasileirão. A torcida alvinegra já pode até esperar, pois o próximo compromisso será contra o Flamengo, na quarta-feira (17), e há a chance de mais uma edição da famosa 'lei do ex'. Para o 'Bando de Loucos', a expectativa é exatamente essa.