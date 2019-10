Renan Lodi brilha em vitória do Atlético de Madri na Liga dos Campeões

Na vitória dos Colchoneros sobre o Bayer Leverkusen pela terceira rodada da Champions, quem decidiu foi o brasileiro, em grande atuação

Quem duvidava da adaptação de Renan Lodi no Atlético de Madri de Diego Simeone recebeu um belo balde de água fria: nesta última terça-feira, na terceira rodada da Liga dos Campeões, os Colchoneros passavam por dificuldades, num difícil duelo diante do Leverkusen. Até que aos 78 minutos, Renan Lodi ultrapassou pela esquerda, recebeu a bola e acertou um cruzamento açucarado para Morata, que só teve que empurrar para as redes.

Assistência de Renan Lodi vs Leverkusen (22.10.19)pic.twitter.com/WqgElVXwzz — Base Furacão (@BaseFuracao) October 22, 2019

Foi o gol da vitória para o Atlético. Com os três pontos, a equipe madrilenha assumiu a primeira posição do grupo e parece estar se aproximando da vaga para as oitavas-de-final. E não foi só a assistência que consagrou o dia de Lodi.

No primeiro tempo, antes do gol, o lateral brasileiro já tinha dado uma caneta desconcertante em um jogador do Leverkusen. Mesmo antes de decidir, Lodi já estava sendo considerado o melhor em campo.

Contratado junto ao Athletico Paranaense em julho deste ano por cerca de 20 milhões de euros, o lateral não só ganhou a posição de titular num dos clubes mais importantes do mundo, mas também vem recebendo chances na Seleção Brasileira de Tite. Em uma posição carente no futebol do país, Lodi pode ser uma solução para a lateral-esquerda da Canarinho.

E @renan_lodi coroa a atuação excelente com um cruzamento perfeito pro gol de cabeça do Morata. Que notícia boa pro @Atleti e pra a explosão desse garoto! Que talento! Que atrevimento! Que futuro promissor! 🔥🌟🤯🇧🇷 pic.twitter.com/hDfPGlck0G — Fernando Kallás (@fernandokallas) October 22, 2019

É claro que Filipe Luís exagerou quando disse que o brasileiro pode se tornar o melhor lateral da história. Porém, sob a tutela de Simeone, Lodi pode cada vez mais evoluir e se transformar num dos melhores do mundo em sua posição. Pelo menos os primeiros indícios parecem ser positivos, se o garoto continuar decidindo jogos importantíssimos como o de terça-feira.