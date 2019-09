Filipe Luís: "Renan pode se tornar o maior lateral da história do Atlético"

Jogador explica opção por ida ao Flamengo e que continua acompanhando os Colchoneros

Filipe Luís é jogador do , mas não esquece o seu passo no . O lateral-esquerdo deu entrevista ao jornal espanhol Marca e revelou que continua acompanhando os jogos da equipe, além de fazer uma previsão para o brasileiro Renan Lodi, recém-chegado aos Colchoneros e explicar a opção pelo .

"Tive uma reunião com o Atleti para decidir juntos, assim o tempo passou. Nesses meses alguns clubes retiraram suas propostas por mim e foi o Flamengo que esperou até o final. Foi o que mais interesse e carinho demonstrou", disse o jogador, que falou sobre a expectativa para a semifinal da .

Veja jogos exclusivos da Premier League, Serie A e muito mais: experimente o DAZN grátis por um mês!

"É como a Champions, era uma motivação porque o Flamengo só ganhou uma vez e foi em 81. Ganhar a Libertadores e fazer história para o resto da minha vida no . Por isso jogo futebol", continuou.

O lateral-esquerdo continua acompanhando o Atleti e viu evolução no elenco desta temporada. "A nível técnico sim, deu um salto. Jogam bem com a bola, mas agora tem que mostrar porque são mais jovens e têm mais força física, mas em algum momento serão colocados à prova. Tem chance de ser campeão. Começou bem os três jogos. Abriu cinco pontos do MAdrid e , é um time mais sólido por agora, vejo a defesa muito bem trabalhada e isso é fundamental no princípio de temporada. Mas é difícil porque Madrid e Barça farão 90 pontos", analisou.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

Por fim, Filipe Luís falou sobre o novo lateral-esquerdo Colchonero, o brasileiro Renan Lodi. "Vi algumas jogadas suas estes dias, como contra o que deu uma assistência. Tem força, juventude, vontade de aprender e sobretudo, humildade", disse.

"Acho que vai ser o melhor lateral da história do Atlético. Tem tudo para ser. O clube não só contrata jogadores com talento, mas também com uma grande qualidade humana. Eu sei que fixam nisso, buscam saber como são fora de campo, se gostam da noite, se são pessoas boas, bons companheiros, se treinam bem... Acertaram com Lodi", finalizou.