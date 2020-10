Remembrance Day: por que times da Premier League jogam com uma flor de papoula na camisa?

Símbolo de renascimento, a flor é utilizada como parte das homenagens que celebram o fim da Primeira Guerra Mundial

O Remembrance Day (ou Dia da Lembrança, em português), comemorado em 11 de novembro, é a data em que é celebrada a assinatura do armistício que colocou um ponto final na Primeira Guerra Mundial, em 1918. E como não poderia ser diferente, o futebol inglês não fica de fora das homenagens que tomam conta do Reino Unido. Mas por que os times da Premier League jogam com uma flor de papoula na camisa?

A papoula é uma flor muito comum no hemisfério norte do planeta, conhecida pela produção de ópio, substância com a qual são fabricadas drogas como morfina e heroína. Mas com o final da Primeira da Guerra, a planta foi a primeira a crescer em campos bombardeados durante os combates, como na região dos Flandres, no norte da . Portanto, ela também virou símbolo de “renascimento” em muitos lugares da Europa, inclusive no Reino Unido.

A partir disso, a flor de papoula passou a ser muito utilizada nas celebrações do Remembrance Day. Na Premier League, os clubes a utilizam em suas camisas, mas ela também pode ser vista em toda a , em diversos lugares.

O fim simbólico da Primeira Guerra Mundial aconteceu com a assinatura de um armistício, no dia 11 de novembro de 1918, apesar de o confronto só ter sido encerrado de forma oficial com o Tratado de Versalhes, em 28 de junho de 1919.

Então, todo ano, no domingo mais próximo da data, às 11h da manhã, uma homenagem de dois minutos de silêncio é feita no monumento localizado em Whitehall, perto do Palácio de Buckingham, em Londres. Sempre com as presenças ilustres da Rainha Elizabeth II, da família real e do Primeiro-ministro britânico, além de representantes do parlamento e, claro, das forças armadas.

Na Premier League, os clubes também utilizam a papoula em seus uniformes e nas imagens de perfil no Facebook e Twitter. As equipes ainda relembram e divulgam os nomes de ex-jogadores mortos durante a guerra como homenagem.