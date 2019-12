Reforços do São Paulo para 2020: permanência de Volpi e Pity Martínez?

Fique por dentro das contratações e saídas do clube paulista para a próxima temporada

O viveu um ano decepcionante em 2020: investiu muito e trouxe ídolos como Hernanes e Pato de volta, mas não conquistou nenhum título, além de apresentado um desempenho insuficiente no Campeonato Brasileiro. Assim, de olho na Libertadores do ano que vem, o clube paulista procura reforços.

Mas quem está de saída, de retorno ou pode pintar como reforço no Tricolor? Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube, negociações, rumores e quem volta de empréstimo.

da Bola: quem o São Paulo contratou para 2020?

O São Paulo ainda não anunciou oficialmente nenhuma movimentação no Mercado da Bola.

Rumores: quem pode chegar no São Paulo para 2020?

Ainda que não oficialmente, o São Paulo, junto com Fernando Diniz, atual treinador da equipe, trabalham com vários nomes para reforçar o elenco do clube para 2020:

Tiago Volpi ( -MEX): depois de anos de instabilidade, Volpi deu segurança ao gol do São Paulo e sua manutenção é unanimidade dentre a torcida. Ainda que o goleiro seja um jogador caro, existe otimismo em sua permanência e o arqueiro deve ficar no clube paulista para 2020.

Caio Henrique ( -ESP): o lateral-esquerdo atualmente emprestado ao Fluminense pelo Atlético de Madrid é um dos pedidos de Fernando Diniz e pode chegar para reforçar uma das posições mais carentes do elenco Tricolor.

Matheusinho ( ): o atacante de 21 anos do América-MG jogou junto com Richarlison na base do Coelho e é uma das maiores revelações do clube mineiro nos últimos tempos. Com a não-promoção da equipe, Matheusinho pode acabar sendo negociado com o São Paulo. Lucas Kal, do Tricolor, hoje está emprestado ao América e vem atuando bem, podendo ser envolvido no negócio.

Pity Martínez ( -USA): o meia argentino é sonho antigo da diretoria e está sendo especulado no futebol brasileiro desde que chegou no Atlanta United: no entanto, caso o São Paulo queira contar com Pity, vai ter que abrir os cofres.

Luan ( ): bem cotado dentro da diretoria são-paulina, Luan já trabalhou com Fernando Diniz no Atlético Sorocaba e pode estar de saída do . Assim, o "menino maluquinho" pode pintar no Tricolor para 2020.

Rumores: quem pode deixar o São Paulo em 2020?

Com problemas financeiros, o São Paulo pode acabar tendo que vender alguns de seus jogadores mais valorizados:

Antony: o garoto de 19 anos tem muito mercado na Europa e pode acabar deixando o São Paulo. Recentemente, o enviou representantes para analisar o desempenho do jogador. Assim, seu destino pode ser a .

Liziero: o volante é outro dos garotos do São Paulo que tem muito mercado na Europa. O Marca, jornal espanhol, revelou que tanto o quanto o tem interesse no jogador e a permanência do meiocampista é muito difícil.

Arboleda: valorizado, o equatoriano tem o sonho de jogar na Europa. Como o São Paulo precisa de dinheiro, não deve dificultar sua saída. Rumores dão que equipes espanholas e inglesas desejam contar com o futebol de Arboleda.

Alexandre Pato: o atacante chegou com status de estrela, mas ainda não conseguiu uma sequência de boas atuações. Hoje, inclusive, é reserva com Fernando Diniz. No entanto, Pato tem muito mercado e rumores falam que o Sivasspor, da , tem interesse em sua contratação.

Quem deixa o São Paulo para 2020?

Apenas dois jogadores do elenco são-paulino já tem a saída garantida para 2020 (e ambos estavam emprestados, fora do grupo comandado por Diniz). São eles:

Diego Souza: o veterano termina seu contrato em dezembro de 2019. Depois de passagem medíocre, não terá seu vínculo renovado, depois que retornar do .

Bruno Peres: o lateral chegou para ser a solução da posição, após a saída de Éder Militão, mas ficou longe de convencer e foi emprestado ao . Seu contrato com o São Paulo se encerra no final de ano e ele retornará à .

Quem volta de empréstimo no São Paulo?

Sete jogadores emprestados voltam ao elenco do São Paulo. Entre eles, temos várias promessas que não deram certo, bem como alguns veteranos que buscam um novo espaço. São eles:

Jonatan Gómez ( ): grande destaque do CSA no ano, o argentino brilhou com a camisa do clube alagoano. Mesmo assim, não deve ser aproveitado no grupo profissional, e, valorizado, deve ser envolvido em negociação.

Paulinho Boia ( ): garoto de Cotia, Paulinho Boia chegou a atuar bem com Diego Aguirre, mas foi afastado do grupo e emprestado. Agora, depois de bom ano com o rebaixado São Bento, retorna ao grupo do São Paulo valorizado, e pode até cavar uma vaga em 2020.

Tréllez ( ): o colombiano não deve ser aproveitado por Fernando Diniz. Depois de ser contratado por seis milhões de reais, o centroavante decepcionou no São Paulo e foi muito mal no Internacional, ao ser emprestado.

Brenner ( ): o garoto da base talvez seja um dos únicos que possa conquistar uma vaga no elenco profissional. Considerado uma das maiores promessas da história Tricolor, não fez sucesso no elenco profissional e foi pedido de Diniz no Fluminense. De volta ao São Paulo, pode ser integrado ao grupo, caso o treinador fique.

Shaylon ( ): emprestado ao Bahia, Shaylon não teve um grande ano: até empolgou no começo e foi considerado o melhor meia do campeonato estadual, mas sumiu durante o Brasileirão e não foi utilizado por Roger Machado. Deve ser emprestado novamente.

Pedro Bortoluzo ( ): com um jogo pelo São Paulo, Pedro Bortoluzo não deixará saudades na torcida quando seu contrato se encerrar, em março de 2020. Não chegou a jogar pelo Criciúma.

Léo Natel (Apoel-Chipre): outro garoto da base, esse teve um bom ano em 2019: fez nove gols em 31 partidas pelo Apoel, do Chipre, depois de ter se destacado com Rogério Ceni, no . Mesmo assim, deve ser emprestado novamente. Seu contrato se encerra no meio do ano.

