Estrela do River Plate é contratada por clube da MLS

Pity Martinez foi um dos destaques do clube argentino na conquista da Copa Libertadores 2018

Gonzalo "Pity" Martinez deixou o River Plate e é o novo reforço do campeão da MLS, o Atlanta United.

Martinez foi um dos destaques do River Plate na conquista da Copa Libertadores sobre o Boca Juniors, tendo inclusive marcado um gol no segundo jogo no Santiago Bernabéu, em Madrid.

"Estou muito animado para vir para a Major LEague Soccer e me juntar ao Atlanta United", disse o argentino ao site oficial do clube.

He conquered Argentina.

He conquered South America.

But he’s just getting started.



Welcome, Pity Martínez pic.twitter.com/2Dpe4tYxFj — Atlanta United FC (@ATLUTD) 24 de janeiro de 2019

"O clube mostrou muita confiança em mim e estou ansioso para trabalhar com Fran de Bor e meus companheiros de equipe para continuar fazendo história".

O vice-presidente e diretor técnico do Atlanta, Carlos Bocanegra, elogiou a nova contratação de sua equipe.

"Estamos felizes em anunciar que garantimos a Gonzalo um contrato de longo prazo com o nosso clube. Recentemente apontado como melhor jogador da América do Sul em 2018, Gonzalo é um atacante que pode jogar de forma ampla ou centralizado. Suas habilidades complementam nosso estilo de jogo e esperamos que ele faça uma transição suave para a MLS".