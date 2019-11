Arboleda, Antony, Liziero: quem o São Paulo cogita vender para fazer dinheiro

Clube paulista fecha o ano com déficit e deve vender jogadores importantes para saldar a dívida

O viveu mais um ano decepcionante para sua torcida. Além de não conquistar nenhum título e ter a vaga para a Libertadores 2020 ameaçada, o Tricolor paulista deve fechar o ano em déficit. Por isso, para equilibrar as contas, o clube do Morumbi deve negociar diversos de seus jovens talentos. Um levantamento do UOL Esporte aponta os principais candidatos a deixar a equipe no ano que vem.

A publicação aponta que, em agosto, o Tricolor tinha R$ 77 milhões de déficit acumulado. Para resolver a situação, o clube deve fazer algo que Leco conhece muito bem: negociar jogadores.

Os principais nomes que ganham força para deixar o clube são os de Antony, Igor Gomes e Liziero. Os três são titulares na equipe de Fernando Diniz e são três frutos da base do Tricolor, em Cotia.

Antony renovou seu contrato recentemente com o São Paulo e tem vínculo até junho de 2024. Na última janela, ele recebeu uma proposta do , em parceria com o , de . Ele atuaria um ano em terras lusitanas antes de se mudar para a equipe de Pep Guardiola. Os ingleses ofereceram 20 milhões de euros, além de cinco milhões em metas.

Já Igor Gomes, talvez seja o que tem mais crédito com a torcida Tricolor. Ele apareceu no time principal na rápida gestão de Vágner Mancini e foi bem nos últimos jogos do . Com Cuca perdeu espaço, mas voltou a ser peça importante pra Fernando Diniz. Seu contrato vai até 2023 e times da já estão de olho no jovem de 20 anos.

Liziero foi sondado pelo e agrada pelo estilo de jogo. Com contrato até abril de 2023, a cria da base tem sofrido com muitas lesões e, caso isso continue, pode dificultar o interesse de equipes europeias nele.

Outro nome que também pode deixar o Morumbi em 2020 é Robert Arboleda. O zagueiro equatoriano é titular absoluto do São Paulo e conta com o apoio da torcida. Com contrato até junho de 2022, o defensor nunca escondeu o desejo de jogar na Europa. É possível que Leco busque uma negociação com alguma equipe do Velho Continente já em janeiro.

Walce, Calazans, Hudson, Helinho e Lucas Perri também são cotados como potenciais vendas. Na maioria dos casos trata-se de jogadores jovens, que, normalmente, têm um alto valor de negociação, especialmente se forem vistos como atletas promissores.