Ajax retoma conversas por Antony e pretende pagar até 30 milhões de euros

Velho interessado no atacante do São Paulo, clube holandês quer o quanto antes definir um substituto para David Neres

O voltou a procurar o para tentar a contratação de Antony. A Goal apurou que o clube holandês sinalizou que pretende oferecer até 30 milhões de euros (R$ 134 milhões) pelo jovem atacante. As conversas ainda estão num estágio inicial.

Aos 19 anos, o camisa 39 do Tricolor é acompanhado de perto pelos holandeses desde o início do ano, sendo visto como nome ideal para suprir uma eventual saída do ex-são-paulino David Neres. Recentemente, também foi alvo de interesse de e .

Na segunda semana do mês passado, recorde-se, o clube do Morumbi revelou que chegou a rejeitar uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 89,5 milhões) por Antony, que, dias depois, renovou contrato até junho de 2024.

"Estamos pensando 'n' formas de cumprir a meta (financeira), mas sem perda da nossa equipe. Nosso planejamento não é para os meninos que chegaram aqui sejam negociados. A gente, por exemplo, recusou um proposta para o Antony de 20 milhões de euros", declarou o gerente Alexandre Pássaro.

Inicialmente, o São Paulo não gostaria de vender agora o promissor atacante, mas, ao mesmo tempo, sabe que precisa equilibrar urgentemente o caixa. Apesar de ter uma multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 223,5 milhões), o jogador está avaliado internamente em cerca de 30 milhões de euros (R$ 134 milhões).