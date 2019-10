"Essa m... desse VAR que não sei para que serve": meia do Avaí fica na bronca após pênalti

João Paulo, meio-campista do Avaí, se revoltou com o pênalti marcado por Anderson Daronco na derrota para o CSA na noite de domingo

João Paulo fez duras críticas ao VAR por causa do pênalti marcado por Anderson Daronco na derrota do Avaí para o . Na ocasião, Ricardo Bueno caiu na área e o árbitro marcou infração após consulta ao vídeo.

Jonatan Gomez converteu a penalidade e deixou a sua equipe em vantagem com 2 a 1 no placar. Ao fim do duelo, João Paulo disparou contra a inserção da tecnologia no futebol.

"Duvidoso. Se for dar esses pênaltis, tem que dar uns 50 por jogo. Mas os caras veem na TV, e tem essa m.... desse VAR que não sei para que serve", disse.

Alberto Valentim também fez críticas ao caso. O treinador crê que não há justiça e equilíbrio na utilização da tecnologia.

"Sou 100% a favor do VAR. O Gaciba [Leonardo, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF] nos visitou e nos passou números interessantes. Disse que a margem de erro diminui muito. Lembro muito bem antigamente que sem o VAR tinha um aproveitamento de 70% de acerto, agora aumentou para 98,2%. Esse 1,8% fica onde?", comentou.

"Infelizmente, é em uma situação como essa de hoje, onde todo mundo fala que não foi pênalti e as pessoas que estão trabalhando diretamente dizem que foi. Aí que não vai bater nunca. Não sei se é pelo calor do jogo. Não tem nem que chamar o Daronco, se tem quatro ou cinco pessoas para ver, não precisa. O VAR está aí para ajudar, para não atrapalhar. Não tinha nem que chamar o árbitro, gente", completou.