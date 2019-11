Quantos gols o São Paulo tem em 2019?

Com desempenho ofensivo insuficiente, veja o número de gols do São Paulo neste ano de 2019

Não é segredo que o ataque do vem sendo anêmico neste ano. Agora, quão ruim e fraco ele vem sendo, é algo pra guardar no almanaque. No ano de 2019, o Tricolor vem tendo o pior desempenho ofensivo de sua história: comparando o momento do ataque de agora com outros anos, com o mesmo número de jogos, podemos atestar esse fato.

Isso está acontecendo em um ano onde o São Paulo gastou muito dinheiro para melhorar a qualidade do ataque: contratações de peso como Pablo, Alexandre Pato e Raniel chegaram ao Morumbi, mas mesmo com os reforços a construção ofensiva do Tricolor não embalou.

As razões para isso são muitas: o alto número de lesões, que não permitiram uma sequência do ataque; o fraco desempenho de Cuca, com uma passagem fraquíssima no comando do São Paulo; atuações ruins de reforços de luxo como Pablo e Pato...o que não faltam são razões para a anemia do ataque Tricolor.

Confira os números ofensivos do São Paulo em 2019, com estatísticas do historiador Alexandre Giesbrecht:

Para o São Paulo 2019 não ficar com seu pior ataque em todos os tempos (posição que hoje pertence ao time de 1973, com 1,00 gol por jogo), precisa de dez gols nos últimos cinco jogos do ano.



O São Paulo tem apenas 53 gols neste ano, pior marca de sua história. No Brasileirão, mesmo com a equipe estando no 5º lugar, tem números ofensivos de 14º colocado, com um jogo a mais. Assim, fica difícil brigar seriamente por qualquer coisa.