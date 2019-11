Mattos anuncia mudanças para o Palmeiras em 2020

O dirigente garantiu a permanência de Mano Menezes, deixou portas abertas para reforços de peso e prometeu usar destaques da base

Diretor de futebol do , Alexandre Mattos acabou com o silêncio e voltou a falar com a imprensa neste domingo (24), antes do jogo contra o , pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bastante criticado pelos torcedores especialmente após a eliminação na Libertadores da América, justamente para o Grêmio, e pela queda de rendimento do time no segundo semestre de 2019, o cartola garantiu a sua continuidade e a do técnico Mano Menezes para a próxima temporada e abriu as portas do clube para jovens destaques da base, como o atacante Gabriel Verón – campeão do mundial sub-17 conquistado pela seleção brasileira.

“Algumas situações de saídas acontecerão. Alguma efetivação de base, sim. Posso antecipar algumas coisas; Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick, Pedrão retorna, Vinicius goleiro retorna, Ângulo, Artur, Gabriel Esteves retorna”, explicou.

Mattos também indicou que o Palmeiras irá investir em alguns reforços de peso para o time titular: “Trouxemos jogadores já antecipando o planejamento de 2020, Luiz Adriano, Vitor Hugo, Ramires. Mudanças acontecerão. Não serão nada de radicalidade, não tem necessidade. Algumas situações de saídas acontecerão”.

“Se tiver algum jogador que a gente tenha capacidade financeira e que seja um jogador para chegar e assumir a camisa, o Palmeiras está sempre no mercado”.