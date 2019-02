Palmeiras: Deyverson próximo de ser negociado com clube chinês, diz site

Verdão pode faturar mais de R$ 50 milhões com o atacante, protagonista de várias polêmicas nos últimos tempos

A permanência já era difícil, mas agora não deve mesmo acontecer: o Palmeiras está encaminhando a venda do atacante Deyverson ao futebol chinês, depois de acertar as bases da negociação com o Shenzen FC. Segundo o Globoesporte, o Verdão já acertou com os asiáticos a transferência em 12 milhões de euros (pouco mais de R$ 51 milhões), cabendo agora ao jogador aceitar ou não a saída do clube.

O diretor de futebol Alexandre Mattos está na Espanha, onde se encontrou com representantes dos chineses e também com o Leganés, que ainda detém 30% dos direitos do jogador, contratado pelos paulistas em 2017.

Deyverson, 27 anos, chegou ao Palmeiras no meio daquela temporada, quando chegou a marcar 7 gols em 20 partidas. No ano passado, ele foi peça importante na conquista do Brasileirão sob o técnico Luiz Felipe Scolari, anotando 9 tentos em 26 jogos.

Com um histórico de polêmicas dentro de campo que já jogava contra seu favor, o camisa 16 já teria de enfrentar a chegada de nomes como Ricardo Goulart e Arthur Cabral ao elenco, mas acabou protagonizando outro episódio que foi uma espécie de 'gota d'água' para o Verdão: a expulsão na derrota contra o Corinthians, pelo Paulistão, que lhe custou seis jogos de suspensão, ainda sendo cumpridos, na Justiça esportiva.