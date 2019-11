Quem é Gabriel Veron, revelação do Palmeiras e Bola de Ouro da Copa do Mundo sub-17?

Natural do Rio Grande do Norte, atacante é campeão mundial sub-17 por clube e seleção; Mano Menezes já estuda "promoção" para o time principal

A Copa do Mundo sub-17 acabou e o título ficou com o Brasil. Mas mais do que o troféu, o torneio serviu para a revelação de bons jogadores para o futebol brasileiro. Entre eles está Gabriel Veron, Bola de Ouro do Mundial.

O atacante joga pela ponta-direita e marcou três gols na , além de ter dado duas assistências. Na grande final contra o , foi ele quem sofreu o polêmico pênalti que deu o empate ao e abriu o caminho para a virada.

Rápido e habilidoso, o camisa 7 da seleção já se destacava na base do . Neste ano, inclusive, ele ajudou o Palmeiras a conquistar o bicampeonato mundial de clubes. Na primeira conquista, em 2018, o Alviverde bateu o na decisão por 4 a 2, e Veron foi quem abriu o placar para os palmeirenses.

O Bola de Ouro da Copa do Mundo é tratado como a maior joia da base do Palmeiras desde seu xará, Gabriel Jesus, do . Veron tem contrato até 23 de outubro de 2021 com o clube palestrino e sua multa está avaliada em cerca de 60 milhões de euros (R$ 276 milhões).

No time sub-17 do Palmeiras, Veron é a grande estrela. Ele é o camisa 10 e capitão do time que, além do Mundial, faturou a .

O Alviverde, porém, trata o jovem com cautela. Ele ainda não estreou no time principal, mas já realizou alguns treinamentos com o time de Mano Menezes (na época de Felipão também). Com o sucesso do atacante na Copa do Mundo sub-17, Gabriel Veron deve ganhar mais espaço entre os profissionais, mas Mano não quer pular etapas com o garoto:

"Sempre tem um carinho para olhar para os jogadores formados dentro do clube e traçar uma estratégia de aproveitamento na equipe principal. Assim vai ser no Palmeiras. Não vamos ficar discutindo isso. Porque agora é fácil falar do Veron, o país inteiro fala do Veron. Seria muito cômodo aqui agora dar uma satisfação e ficar de bem com todo mundo. Não é assim que as coisas são conduzidas, mas certamente teremos jogadores da base no grupo principal no ano que vem porque enxergo que essa é a ordem natural das coisas", disse o treinador.

Conheça mais de Gabriel Veron

Nome: Gabriel Veron Fonseca de Souza

Nascimento: 03/09/2002

Cidade natal: Assu (RN)

Clube: Palmeiras

Copa do Mundo sub-17: 3 gols e 2 assistências em 7 jogos