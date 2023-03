Red Bull Bragantino pede € 15 milhões por Artur ao Palmeiras

Atacante de 25 anos tem contrato no Nabi Abi Chedid até dezembro de 2024 e foi comprado por € 6 milhões em 2020

O Palmeiras demonstra interesse na contratação de Artur, atacante do Red Bull Bragantino. O clube do interior paulista já foi procurado para falar sobre o assunto e definiu o preço do atleta em € 15 milhões (R$ 83 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

A busca palmeirense pelo atleta foi inicialmente divulgada por ESPN e Uol e confirmada pela reportagem da GOAL. Esta é a terceira alternativa procurada pelo clube no mercado da bola. Luiz Araújo, do Atlanta United, e Michael, do Al Hilal, também foram alvos do clube, mas não houve acordo para contratá-los.

Com contrato até 31 de dezembro de 2024, Artur chegou ao profissional depois de passar pelas divisões de base do Palmeiras. O Verdão o vendeu por € 6 milhões para o Red Bull Bragantino em janeiro de 2020.

Aos 25 anos, o atacante avalia a possibilidade de mudança para o futebol europeu. O Red Bull Leipzig, da Alemanha, já demonstrou interesse na contratação do atleta, mas a situação avançou.

Nesta temporada, Artur fez 11 partidas pelo Red Bull Bragantino, com 971 minutos em campo. No período, ele marcou três gols.