Red Bull Bragantino acerta empréstimo de ex-promessa do Palmeiras

Luan Cândido, que pertence ao parceiro alemão RB Leipzig, vai assinar contrato de cedência válido por 18 meses

O Red Bull acertou nas últimas horas a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido. A Goal apurou que o parceiro aceitou emprestar por 18 meses (contrato até junho de 2021) a promessa de apenas 18 anos.

Revelado pelo , onde não chegou a jogar profissionalmente, Luan foi comprado pelo clube alemão em março do ano passado, a troco de aproximadamente 8 milhões de euros. Até o momento, fez apenas partidas pelo time sub-19.

Ainda sem treinador, visto que perdeu Antônio Carlos Zago para o Kashima Antlers, do , o Red Bull Bragantino já garantiu a contatação de vários jovens com grande potencial, entre eles Alerrando, ex- , e Artur, ex-Palmeiras.