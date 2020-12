Real Madrid x Atlético de Madrid: na história de um dos clássicos mais disputado da Espanha, quem venceu mais?

Equipes já se enfrentaram em mais de 289 jogos do dérbi espanhol; confira o retrospecto

e fazem um dos clássicos mais "calorosos" da . Times locais da cidade de Madri, ambos os clubes criaram uma rivalidade única. E neste sábado (12), as equipes vão escrever mais um capítulo na história do Dérbi , de alta qualidade.

Na liderança da , os Colchoneros visitam o Real Madrid neste sábado (12), às 17h (de Brasília), buscando mais uma vitória para se manter na ponta da classificação.

Desta forma, a Goal aproveitou para analisar os confrontos entre os times, vitórias, derrotas e empates. E aí, tem um chute de quem ganhou mais?



(Foto: JANEK SKARZYNSKI)

Ao todo, 286 jogos foram disputados entre os rivais da capital, e os números favorecem os Merengues: o clube blanco venceu 148 vezes contra 72 do rival, além de 66 empates.

O Real também balançou as redes por mais vezes do que o adversário: 502 contra 369 do Atlético.

Confira abaixo os números detalhados do retrospecto