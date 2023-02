Real Madrid x Atlético de Madrid ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste sábado (25), pela 23ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

A capital espanhola vai parar! Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo na tarde deste sábado (25), no Santigo Bernabéu, às 14h30 (de Brasília), em clássico válido pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vice-líder do espanhol com 51 pontos, o Real Madrid sabe que precisa ganhar para seguir firme em sua caça ao líder. Os Merengues vêm de uma vitória de virada e arrasadora sobre o Liverpool na Champions League. Entretanto, nem tudo é boa notícia: Rodrygo e Alaba se lesionaram e agora estão no departamento médico junto com Mendy.

Já o Atlético de Madrid está na quarta posição do campeonato, com 41 pontos, e quer a revanche contra o seu maior rival, após ter sido eliminado na Copa do Rei. Os Colchoneros também ganharam os seus dois últimos jogos, mas não poderão contar com De Paul e Lemar, machucados. Por outro lado, Savic está de volta após cumprir suspensão.

Prováveis escalações

Escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Camavinga, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, Barrios, Koke, Carrasco; Griezmann, Morata.

Desfalques

Real Madrid

Getty Images

Alaba, Rodrygo e Mendy estão no departamento médico.

Atlético de Madrid

De Paul e Lemar estão lesionados.

