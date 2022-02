Real Madrid se preocupa com "caça" a Vinícius Junior em LaLiga

Viní Jr. é um dos atletas brasileiros que mais tem se destacado no quesito driblador e ponto de referência pelo seu clube, o Real Madrid. Ao mesmo tempo, o atacante aparece como o segundo na lista do Campeonato Espanhol como quem mais sofreu faltas (54), logo atrás de Javi Galán, do Celta de Vigo (55).

Isso declara que os jogadores estão sempre atrás do brasileiro, o que pode levar um grande risco a uma das peças de grande destaque do elenco de Carlo Ancelotti. Segundo apurou a GOAL, o Real Madrid entende que os adversários viram nas faltas a melhor forma de parar o atleta.

No último sábado (12), o Real enfrentou o Villarreal e viu o atacante de apenas 21 anos sofrer cinco faltas de 11 cometidas pelo Submarino Amarelo. Além disso, o zagueiro Albiol acabou acusado de acertar cotovelada em Viní Jr. em momento do confronto, lance que não resultou em penalidade para o Real Madrid, nem punição com cartões. Em entrevista ao canal Movistar, o defensor relata que não acertou o atacante: "Ele se chocou com meu ombro, nada mais do que isso. Se eu tivesse dado uma cotovelada nele, com certeza ele teria saído do jogo".

O Real Madrid ressalta ainda que, se a arbitragem punisse os lances que levam perigo ao jogador com cartões, menos faltas seriam cometidas. Como citado anteriormente, Viní foi o segundo que sofreu mais faltas por La Liga, no entanto é o mais caçado no último terço do campo na competição (20 em 22 duelos).

Por ser um atleta de ótimo reflexo, o atacante acaba desviando de muitas entradas que poderiam machucá-lo seriamente. Em várias vezes, o brasileiro sai com marcas das pancadas dos duelos, e isso só preocupa ainda mais o Real Madrid para os próximos jogos em precisará da presença de Viní.