Real Madrid retoma treinos na segunda; Jovic volta lesionado

Após o Barcelona voltar aos treinamentos, o clube merengue já se programa para também retomar as atividades, que inicialmente serão individuais

O anunciou o dia que voltará aos trabalhos: 11 de maio, próxima segunda-feira. Depois o retomar as atividades em seu centro de treinamento, o Real também dá seus primeiros passos para que a bola volte a rolar na .

Os jogadores do time principal já estiveram nas instalações do clube, na última quarta-feira. Todos os atletas foram submetidos à testes para o coronavírus, seguindo o protocolo oficial estabelecido por LaLiga. Os resultados ainda não foram divulgados. No Barcelona, felizmente, todos os testes deram negativo.

O Real Madrid foi um dos primeiros clubes a serem afetados pelo coronavírus na Espanha. Um jogador do time de basquete, que compartilha o mesmo centro de treinamento do time de futebol, teve covid-19 e as atividades no local foram suspensas no dia 14 de março.

Jovic se lesiona na quarentena

Mesmo depois de quase dois meses, Zinedine Zidane terá um desfalque na volta às atividades: Luka Jovic. O sérvio teve uma fratura extra-articular no osso calcâneo do pé direito, como noticiou o próprio clube via nota em seu site oficial.

O atacante de 22 anos não conseguiu justificar o investimento de 60 milhões de euros (R$ 375 milhões) que o clube merengue fez para tirá-lo do Eintracht , da . Foram apenas dois gols em 24 partidas. Destas, ele começou como titular em somente oito.

Durante este período de paralisação do futebol, Jovic retornou à , onde se envolveu em uma polêmica. O jogador furou a quarentena para comemorar o aniversário de sua namorada. A atitude rendeu críticas até da Primeira-Ministra do país e o atacante foi alertado que se fizesse isso novamente, seria processado.