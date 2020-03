Atacante do Real Madrid é criticado por furar isolamento e pode ser processado

Jovic foi visto nas ruas de Belgrado festejando o aniversário de sua namorada quando devia estar em isolamento; primeira-ministra sérvia critica

A primeira-ministra da , Ana Brnabic, criticou o atacante do Luka Jovic, por alegações de que o jogador foi visto nas ruas de Belgrado, capital do país, depois de retornar a sua terra natal para festejar o aniversário de sua namorada, quando deveria estar em isolamento por conta da pandemia de coronavírus covid-19.

Os jogadores sérvios já haviam sido aconselhados a se abster de voltar para o país em uma tentativa de conter os avanços da doença, que já atingiu mais de 225 mil pessoas em todo o mundo, resultando em mais de 9 mil mortes.

A , país onde Jovic joga, foi particularmente afetada pelo Covid-19, que causou o bloqueio virtual de todo o país, com mais de 17 mil casos e quase 800 mortes.

"Temos exemplos negativos de nossos jogadores de futebol, que são muito bem pagos, ignorando o isolamento obrigatório ao voltar para casa", disse Brnabic sobre o jogador, segundo o AS.

O ministro do interior da Sérvia, Nebojsa Stefanovic, disse que os atletas com tal comportamento vão responder criminalmente por suas ações.

“Escrevemos relatórios criminais contra alguns desses atletas famosos. Essas pessoas responderão quando o tribunal determinar que chegou a hora disso”.

Cabe destacar que os jogadores e a comissão técnica do Real Madrid estão em quarentena após Trey Thompkins, jogador da equipe de basquete do clube, testar positivo para o Covid-19.

A ação de Jovic é só mais um fator que pode atrapalhar sua vida no Real. Comprado por 60 milhões de euros, o atacante não conseguiu repetir as boas atuações que teve pelo Eintracht , na .

Com a camisa merengue o jovem soma apenas dois gols e duas assistências em 24 aparições. Também já existem boatos de que Zidane estaria procurando uma outra peça para formar dupla com Benzema no ataque da equipe.