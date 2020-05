Barcelona volta a treinar após paralisação provocada pela pandemia

Os blaugranas voltaram a se exercitar na manhã desta sexta-feira, 8, na Ciutat Esportiva, centro de treinamento do Barça

O futebol na começa a dar seus primeiros passos depois da paralisação pelo coronavírus. O é um dos primeiros clubes a voltar aos gramados. Nesta sexta-feira, 8 de maio, os catalães retomaram as atividades no centro de treinamento Ciutat Esportiva, seguindo os protocolos de LaLiga.

Nas redes sociais do clube, foram postadas várias fotos das sessões individuais dos treinos de alguns jogadores, entre eles Leo Messi, que já trabalhou com bola. Os treinamentos indivuais para esportistas profissionais estão permitidos pelo governo espanhol desde 4 de maio.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

🙌 ¡Os hemos echado de menos! pic.twitter.com/O6ESg634VC — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 8, 2020

Na quarta-feira, 6, os jogadores do Barça foram testados para o coronavírus. Os resultados foram divulgados um dia depois e, felizmente, nenhum jogador do clube testou positivo. Mesmo assim, seguem os protocolos de isolamento.

LaLiga trabalha com uma possível volta do campeonato em junho. Faltam 11 rodadas para o fim do torneio mas a entidade responsável não sabe como o futebol será retomado. Uma edição "express" pode ser adotada como opção.