Barcelona, sem contaminados, volta a trabalhar nesta sexta

Todos os jogadores testados foram liberados e podem voltar aos treinamentos

Os jogadores do foram testados para o coronavírus Covid-19 na quarta-feira (6) e nenhum deles recebeu resultado positivo, com isso, o time deve voltar aos treinamentos ainda nesta sex-feira (8).

O único membro da equipe culé que não foi testado foi o lesionado Osmane Dembélé, aguardado no centro de treinamentos do Barça na próxima segunda-feira (11), para realizar o exame e ajustar seu plano de recuperação.

Sem nenhum caso de coronavírus no elenco, o Barcelona recebeu sinal verde para retomar as atividades, assim como os demais clubes espanhóis que testarem seus jogadores. Os treinos, no entanto, deverão seguir algumas regras de cuidado à saúde dos envolvidos, como por exemplo serem realizados individualmente ou, no máximo, em pequenos grupos.

Com a volta das atividades, o técnico Quique Setién planeja estabelecer o plano para a volta do Campeonato Espanhol, enquanto o clube aguarda uma decisão sobre a previsão de retomada da liga.

Sem uma decisão sobre quando e como o futebol vai voltar à ativa, a estabeleceu um plano com quatro passos a serem cumpridos, com o primeiro sendo a retomada dos treinamentos por parte dos clubes.

A teve mais de 25 mil pessoas mortas depois de contraírem o vírus e, por isso, a preocupação do mundo do futebol é sobre ter um ambiente seguro para dar continuidade às atividades esportivas, inclusive com diversos campeonatos sendo finalizados.

"Esta crise teve um impacto profundo em todos nós. O retorno do futebol é um sinal de que a sociedade está progredindo em direção à nova normalidade. Também trará de volta um elemento da vida que as pessoas na Espanha e no mundo todo conhecem e amam", disse Javier Tebas, presidente da La Liga.

No momento da paralisação do Espanhol, o Barcelona liderava com dois pontos de vantagem sobre o rival e vice-líder . Quando se apresentou a possibilidade de que o campeonato fosse encerrado e os catalães declarados campeões, os madrilenhos expressaram seu descontentamento, inclusive o goleiro Thibaut Courtois.

Para o goleiro, dar o título ao Barcelona não seria justo: "Estamos a só dois pontos do Barcelona e podemos ser campeões (...) Se decidirem, na Espanha, que o Barcelona seja o campeão, para mim não será justo. Nós empatamos um jogo com eles e ganhamos o outro. Demonstramos ser um time melhor do que o deles”.

Por outro lado, o treinador culé também deu o seu posicionamento: "Eu não gostaria de ganhar o título dessa maneira. É senso comum que a tabela de classificação permaneça como está [se a temporada não puder ser concluída], mas a realidade é que todos gostariam de terminar a temporada"